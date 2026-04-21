茶叶蛋点拣先健康？极深色「裂蛋」恐藏2大陷阱 专家教选浅啡色完整蛋

「食蛋会令胆固醇升高」这说法早已被推翻，因此不少健康族都会「放纵」食蛋，甚至以茶叶蛋作为补充蛋白质的来源。但有营养师提醒，如果拣错蛋，尤其是长期进食过度卤制、颜色极黑的茶叶蛋，反而可能对血管血压构成负担。到底茶叶蛋点拣先健康？

60岁女士日吃5粒茶叶蛋 食到胃胀血压高

营养师邱世昕近日在个人Facebook专页分享个案，一位60岁的女士在门诊中说：「我看新闻说现在医学证实吃蛋不会让胆固醇变高了！那我为了防肌少症，一天去便利店买4、5粒那种卤得黑黑的、超级入味的茶叶蛋来吃，应该很健康吧？」但却指自己吃完常觉得胃胀、血压偏高。

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这正点出很多人对茶叶蛋的误解——以为只要避开胆固醇问题，就可以「狂食无妨」。邱世昕指出，这个观念虽然部分正确，但若选择错误的茶叶蛋，反而会衍生健康隐患。

茶叶蛋有健康陷阱？

茶叶蛋陷阱 1.高温长时间卤制

茶叶蛋陷阱 2.裂痕越深颜色越黑

茶叶蛋陷阱｜1.高温长时间卤制

鸡蛋本身的胆固醇在水煮或一般煎炒时非常稳定。然而，当胆固醇同时暴露于以下三个条件时，便会产生化学变化，形成「氧化胆固醇」：

高温环境

长时间加热

接触氧气与水分

虽然便利店的茶叶蛋不会卤制太久，但如果专门拣选那些蛋壳破裂严重、渗透深色、极度入味的茶叶蛋，其蛋黄接触高温卤汁和氧气的时间最长，氧化风险自然较高。而氧化胆固醇对血管内皮细胞有坏影响，长期摄入可能失去食蛋养生的原意。

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茶叶蛋陷阱｜2.裂痕越深颜色越黑

为了令茶叶蛋香浓入味，卤汁中通常加入大量酱油和盐。蛋壳破裂越多、颜色越深，代表蛋白和蛋黄吸附了满满的钠离子。「一日食四、五只这类茶叶蛋，无形中摄取的钠含量随时超标。」邱世昕指出，对于需要控制血压或容易水肿的人士，这会大大增加身体的代谢负担。

安心食蛋两大招 营养师教你点拣

第一招：专拣浅啡色完整蛋

正常食茶叶蛋其实很健康。下次去便利店夹蛋时，只需避开锅底那些破裂、深色的茶叶蛋，挑选蛋壳完整无裂痕、颜色呈浅啡色的即可。这类茶叶蛋的蛋白质结构较易消化，钠含量和氧化风险也相对较低。

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第二招：水煮蛋/茶碗蒸更佳

如果一日需要进食多只蛋来补充蛋白质，建议将部分「Quota」留给水煮蛋或茶碗蒸。这两种烹调方式避免了长时间高温卤制，既能避开氧化胆固醇的风险，又能吸收最纯粹的优质蛋白质。

因此，茶叶蛋并非不能吃，关键在于要「识拣」，才能真正食得健康，远离氧化胆固醇与高钠的威胁。

资料来源：营养师邱世昕

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