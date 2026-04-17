重金属超标恐伤肝损肾 澳门消委会检测咖啡 即看10款安全名单

咖啡已成为许多港人每日必备的提神良伴，甚至是一种生活态度。市面咖啡种类繁多，究竟当中有没有食安风险？澳门消委会去年底与市政署食品安全厅合作，对10款咖啡产品进行抽查，当中包括「UCC」、「片冈 BLENDY」和「ILLY」等热门品牌。结果显示所有样本检出的重金属及真菌毒素含量未见异常，全部样本均符合相关标准的要求。

澳门消委会检测咖啡 重金属铅/赭曲霉毒素A损害肝肾

根据《澳门消费》资料显示，测试全部样本由澳门消委会与市政署食品安全厅人员以随机的方式于澳门各超级市场购买，样本规格由80克至500克不等，抽取的样本有咖啡豆及咖啡粉，标签声称产地包括：德国、日本、英国、意大利、澳门特区和台湾地区等。

根据市政署食品安全资讯网，重金属铅对人体健康危害甚大。短时间摄入大量铅可引致消化系统不适、贫血，甚至致命；长时间摄入低剂量铅则会损害肝脏和肾脏，对儿童的智力发展尤为不利。澳门法规订明，咖啡中的铅最高限量为每公斤0.5毫克。本次检测的10款咖啡样本全部未检出铅，安全水平理想。

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另一项检测重点是「赭曲霉毒素A」。这是一种由真菌产生的代谢物，当咖啡豆在潮湿环境下储存，即使表面看不见霉菌，也有可能已受污染。此毒素化学性质非常稳定，即使经过高温烘焙或煮沸也无法有效去除。

国际癌症研究机构（IARC）已将赭曲霉毒素A列为「或可能令人类患癌」的第2B组物质。动物实验证实，它可导致肾脏中毒、肝脏中毒及胚胎畸形。澳门法规订明，咖啡中的赭曲霉毒素A最高限量为每公斤5微克。可喜的是，10款样本全部未检出该毒素，市民可安心饮用。

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澳门消委会测试10款咖啡评价⬇⬇⬇

即看10款安全名单

1. 捷成咖啡特级咖啡

规格：250克(g)

状态：咖啡粉

标签声称产地：澳门特区

零售价（澳门元）：54.00

检测结果：✓

2. 星耀咖啡巴西 x 耶加雪菲特选烘焙咖啡粉

规格：250g

状态：咖啡粉

标签声称产地：澳门特区

零售价（澳门元）：62.00

检测结果：✓

3. ILLY INTENSO BOLD ROAST GROUND COFFEE

规格：250g

状态：咖啡粉

标签声称产地：意大利

零售价（澳门元）：99.00

检测结果：✓

4. KEY COFFEE DRIP ON SPECIAL BLEND

规格：80g(8g×10)

状态：咖啡粉

标签声称产地：日本

零售价（澳门元）：51.90

检测结果：✓

5. 麦斯威尔手冲滤挂式咖啡（蓝山风味）

规格：100g(10g×10)

状态：咖啡粉

标签声称产地：台湾地区

零售价（澳门元）：70.00

检测结果：✓

6. MELITTA BLUE MOUNTAIN STYLE Fresh ground coffee

规格：500g

状态：咖啡豆

标签声称产地：德国

零售价（澳门元）：145.00

检测结果：✓

7. TAYLORS OF HARROGATE HOT LAVA JAVA GROUND ROAST COFFEE 6

规格：200g

状态：咖啡粉

标签声称产地：英国

零售价（澳门元）：70.00

检测结果：✓

8. UCC SHOKUNIN ONE DRIP SPECIAL BLEND COFFEE 18P

规格：126g(7g×18袋)

状态：咖啡粉

标签声称产地：日本

零售价（澳门元）：55.00

检测结果：✓

9. UCC V-EST NO.5 COFFEE BEANS

规格：500g

状态：咖啡豆

标签声称产地：日本

零售价（澳门元）：196.90

检测结果：✓

10. 片冈 BLENDY 深焙香浓滤挂式咖啡

规格：500g

状态：咖啡豆

标签声称产地：日本

零售价（澳门元）：196.90

检测结果：✓

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市政署食品安全厅有关咖啡豆及咖啡粉之选购及食用健康卫生的7个建议：

向信誉良好的店铺选购咖啡豆及咖啡粉。

留意咖啡豆及咖啡粉的包装状态，当中部分包装设有单向排气阀，不要购买食用包装破损或没有密封的食品。

仔细阅读包装上的产品标签资料，包括食用期限及确认储存条件要求。

开封后的食品需密封保存，并尽快食用。

正常的咖啡豆应色泽均匀，无明显斑点、霉菌或虫蛀痕迹。

打开包装时应有扑鼻的咖啡香气，无油膉味、霉味或酸败味等气味。

如对食物的卫生状况及质量有疑虑，应立即停止食用。

资料来源：《澳门消费》

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