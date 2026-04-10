牙刷比马桶刷更污糟？专家揭惊人细菌量、正确平放最卫生 附3招防感染

每天放入口的牙刷，随时比马桶刷更污糟？有牙科专家指出，牙刷毛上的牙菌斑每克含有高达1000亿个细菌，密度与粪便相若。若存放不当，随时成为疾病的传播媒介。究竟怎样放才最卫生？

浴室湿气是细菌温床 专家推荐「平放＋刷毛朝下」

很多人习惯将牙刷放在浴室的漱口杯内，其实这正是细菌最爱的环境。牙科医生宫本日出指，洗澡后镜子起雾，代表温暖潮湿的空气已经弥漫整个空间，牙刷的刷毛根部会出现微小结露，让细菌迅速繁殖。病毒虽然不会在牙刷上增生，但潮湿环境会延长它们的存活时间。

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而细菌与病毒的最大敌人是「干燥」。牙刷在完全干燥的过程中，微生物会更容易死亡。为了防止牙刷成为感染源，宫本医生提出了3招：

彻底冲洗：用流动的水仔细冲洗刷毛根部，去除食物残渣。 沥干水分：用手指轻弹刷毛，或用干净毛巾、纸巾轻轻按压吸走水分，可大幅缩短细菌存活时间。 平放干燥：将牙刷「平放」，让刷毛朝下，水不会积聚在刷毛根部，干燥最快。若直立摆放，水会流向刷柄一侧，容易滋生细菌。

另外，洗澡后应开启抽风机2至4小时，或打开窗户、门，制造通风环境，保持洗脸台干燥2至3小时。

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牙刷暗藏千亿细菌 密度如粪便

宫本医生指，口腔内栖息著牙周病菌、口臭菌、大肠菌、肺炎菌等约700种细菌，而附著在牙齿表面的「牙菌斑」，其细菌密度与粪便几乎相同——每1克含1000亿个细菌。

一支牙刷的刷毛数量约1200至4200条，质料多为尼龙或饱和聚酯。宫本医生说：「换句话说，如果使用方式不当，牙刷真的可能变成『马桶刷』般的状态。」若使用者本身患病，牙菌斑上亦可能附著病毒，再与家人的牙刷接触，便可能交叉感染，增加流感或感冒风险。

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每月更换一次 病愈后即换新牙刷

宫本医生建议，一般情况下牙刷应每月更换一次。若刚从流感、感冒等疾病康复，为避免再次感染，应立即更换新牙刷。同时，患病期间的牙刷最好不要与家人的放在同一空间，以防交叉感染。

总结来说，每天守护牙齿健康的牙刷，只要在存放方式上多花一点心思——冲洗干净、彻底沥干、平放朝下——就能有效降低细菌与病毒风险，同时保护自己与家人。

资料来源：TBS NEWS DIG

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