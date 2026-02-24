救救性欲！美国FDA扩大「女版伟哥」适用范围 65岁以下停经妇女可用 恐有酒精风险及副作用

今时今日，女性性欲问题都不能忽视。有「女版伟哥」之称、改善女性性欲低落的药物Addyi，其适用范围终获批准扩大，美国FDA早前宣布批准该药物可用于65岁以下的停经女性，标志著这款争议性药物在上市10年后终迎来关键突破。

「女版伟哥」Addyi为首款改善女性性欲药物 助调控脑部化学物质

综合外媒报道，Addyi（学名flibanserin）由Sprout Pharmaceuticals药厂推出，早在2015年已获FDA批准上市，是首款针对女性性欲问题的药物，当时仅获准用于因性欲低落而感到情绪困扰的停经前妇女。然而，其销售表现一直未达预期。2019年，FDA批准了另一款针对女性性欲低落的注射型药物，为患者提供另一种治疗选择。

与伟哥（Viagra）透过改善生殖器血流的作用机制不同，Addyi需要每日服药，以调节与性欲相关的神经化学信号，帮助改善女性「性欲低下症」（HSDD）。2021年，加拿大卫生部已批准Addyi扩大适用于停经后女性；FDA此次扩大批准，Addyi成为首款同时适用于停经前及停经后女性（65岁以下）的药物，填补了女性健康市场的重要空白。

「性欲低下症」（HSDD）症状/成因/风险因素：

安全性问题获关注 副作用包括晕眩恶心酒精风险

尽管适用范围扩大，其安全性仍是监管机构关注焦点，Addyi在2015年获批前曾两度被FDA拒绝，理由是药物疗效有限且副作用令人担忧。是次扩大批准，FDA对Addyi标注了最严重的「黑框警示」（boxed warning），明确警告患者在服药期间饮酒可能导致血压骤降至危险水平，甚至引发昏厥。其他常见副作用包括：

晕眩

恶心

疲倦感

FDA建议，若患者有饮酒，应等待数小时后再服用药物，或暂停当次服药，以确保安全。

多种因素影响性欲 诊断「性欲低下症」具挑战

医学界指，诊断性欲低下症极具挑战性，特别是在更年期后，荷尔蒙水平下降会引发一系列生理变化，情况更为复杂。医生在处方药物前，必须排除多种潜在因素，包括：

人际关系问题

其他医疗状况

抑郁症或其他精神障碍

药物影响

部分心理学家认为性欲低落不应被单纯视为医学问题，而应从更全面的角度审视。但泌尿科医生Dr. Rachel Rubin表示，许多已过更年期的患者长期承受性欲低落的困扰，却没有FDA批准的药物可供选择，「女性的愉悦、福祉和生活质量至关重要。」业界分析，此次批准标志著监管机构对女性性健康的重视程度提升，日后有望推动更多研究和治疗方案的发展。

女性「性欲低下症」是甚么？常见症状/成因/风险因素

据Mayo Clinic资料显示，女性对性的兴趣，往往会随著年龄和人生阶段而自然波动。无论是新恋情开始、关系结束，或经历怀孕、更年期、疾病等重大转变，性欲时高时低其实相当常见。部分用于治疗情绪问题的药物，也可能会影响性欲。女性性欲低下症的常见症状包括：

对任何形式的性活动（包括自慰）都提不起兴趣

很少或从未有过性幻想或性方面的念头

因为缺乏性趣或性幻想而感到困扰、难过

性欲低下成因

性欲的产生，其实涉及许多复杂因素，这些因素包括：

生理健康

情绪和心理健康

个人经历与信念

生活方式

当前的伴侣关系

荷尔蒙水平的波动，也对性欲有影响：

更年期：雌激素下降，不但减低对性的兴趣，更可能引致阴道干涩，令性交时感到不适。虽然不少女性在更年期后仍能享受美满性生活，但也有一部分人会明显感觉性欲下降。 怀孕与哺乳期：怀孕期间、产后和哺乳时的荷尔蒙变化，加上疲劳、身体形象转变、照顾新生儿的压力，都可能令性欲短暂减退。

风险因素

不少身体状况、生理变化和药物，都可能导致性欲下降：

患有癌症、糖尿病、高血压、冠心病等慢性疾病

性爱时感到痛楚，或难以达到高潮

有情绪困扰，或正面对生活压力

服用某些药物，特别是抗抑郁药

曾接受乳房或生殖器官相关手术

处于更年期、怀孕或哺乳期

与伴侣感情出现问题，令情感亲密度下降

资料来源：AP News、Newswire、Mayo Clinic

