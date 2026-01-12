Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7款韩国紫菜被揭重金属超标 1款超标53倍恐损肾伤脑 一文即看涉事产品名单

食用安全
发布时间：16:15 2026-01-12 HKT

【重金属紫菜】即食紫菜是不少港人的至爱零食，但近日台媒发现，多款韩国进口的婴幼儿食品紫菜，重金属严重超标，其中一款镉含量更超出标准53倍，有机会影响幼儿健康。即看涉事品牌名单，看看哪几款紫菜要提防？

重金属紫菜｜7款韩国紫菜被揭重金属超标 1款超标53倍恐损肾伤脑 

综合台媒报道，市面上有韩国进口、或以韩国海苔为原料的婴幼儿海苔食品，被揭发重金属超标。当中，有7款含有韩国海苔成分的婴幼儿食品透过SGS检验后，发现全部重金属超标，其中有一款，镉含量更严重超标53倍，有机会损及大脑及肾脏健康。

涉事7款重金属超标紫菜品牌包括：

 

品牌 检测数值（毫克/公斤）
BEBE贝儿纯净海苔（韩国进口）

铅：0.12（超标2.4倍）

镉：1.26（超标31.5）
LUSOL无盐无调味烘烤海苔（韩国进口）

铅：0.15（超标3倍）

镉：0.90（超标22.5倍）
芽米宝贝100%纯橄榄油海苔（台湾品牌）

铅：0.07（超标1.4倍）

镉：2.14（超标53.5倍）
Naeiae韩国幼儿紫菜（韩国进口）

铅：0.07（超标1.4倍）

镉：1.22（超标30.5倍）
MB BABY萌宝宝海苔（韩国进口）

铅：0.18（超标3.6倍）

镉：0.93（超标23.25倍）
韩爸田园日记严选初收孩苔（台湾品牌）

铅：0.22（超标4.4倍）

镉：1.23（超标30.75倍）
ibobomi无调味海苔片（韩国进口）

铅：0.11（超标2.2倍）

镉：1.49（超标37.25倍）

重金属紫菜｜1款紫菜超标53倍恐损肾伤脑 港台限铅量各不同？

据悉，以上超标的紫菜之中，5款皆为韩国进品牌，另外2款台湾品牌则标榜使用「韩国海带」作为原料；而以上产品皆可在台湾网路平台、及连锁药局可购买得到。当中，所有品牌铅含量均超标1.4至4.4倍；镉含量超标最严重的品牌为「芽米宝贝100%纯橄榄油海苔（台湾品牌）」及「ibobomi无调味海苔片（韩国进口）」，前者超标53倍、后者超标37倍，相当惊人。

台湾卫福部规定，婴幼儿食品铅含量上限为每公斤0.05毫克、镉含量上限为每公斤0.04毫克。香港对于婴幼儿食品中的铅限量是根据不同食品类别有不同标准，蔬菜的铅上限为每公斤0.1毫克；欧盟法例对于婴幼儿谷类食品的镉含量上限为每公斤0.04毫克。有专家指出，铅、镉超标会导致慢性中毒，伤害脑部、神经系统、肾脏及骨骼，对大脑正在发育中的婴幼儿影响尤为严重。

重金属紫菜｜含铅镉食物对身体有甚么影响？

含镉食物方面，从膳食摄入镉导致急性中毒的机会微乎其微，急性镉中毒可损害肠胃道、肝脏、心脏及肾脏功能；至于慢性镉中毒，主要受损器官是肾脏。镉会导致以下问题：

同场加映：重金属「镉」对健康的影响

  • 肾小管功能受损
  • 蛋白尿/氨基酸尿，形成「肾结石」
  • 糖尿病
  • 骨质软化
  • 骨质疏松症

国际癌症研究机构认为，从饮食中摄入镉，似乎不具有明显的基因毒性，亦不大可能令人患癌。另一方面，吃下含铅食物则危险得多，因为婴儿对铅的吸收率是50%；铅被吸收后，先会随血液输送到全身的软组织，然后沉积在骨骼。铅经肾脏排出体外， 有小部分会以胆汁途径排出，而从食物摄取后没有被吸收的铅则随粪便排出。铅会损害以下器官：

  • 肾脏
  • 心血管系统
  • 免疫系统
  • 造血器官
  • 中枢神经系统
  • 生殖系统

婴儿、幼童和胎儿较容易受到铅毒的影响，特别是导致他们的中枢神经系统受损；儿童如摄取小量的铅，会令他们的认知和智力发展迟缓。成人在短期摄取大量的铅， 可引致肠胃不适、贫血、脑病和死亡。

资料来源：镜周刊

延伸阅读：消委会紫菜｜高钠紫菜超标8倍易致肾病水肿 一文看清11款低钠+高评分之选 (附名单)

---

相关文章：

1款车厘子农药超标 内地急冻鱼虾重金属也超标 恐伤大脑肝肾 附清洗方法

1款日本米重金属超标恐致癌！日韩4款提子奇异果农药也超标

美国消委会测试｜23款黑朱古力重金属超标恐伤肾伤脑 公布5款安全之选

街市1种生蚝被揭重金属超标30倍 贝类3部位最毒恐致癌丧命

