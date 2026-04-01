人工代糖恐增脑癌风险！研究证阿斯巴甜促肠道肿瘤生长 代糖/甜味剂少喝！

都市人嗜甜又怕肥，不少人都会选择低糖/零糖/少甜饮品，希望比较健康；不少低糖饮品实际上却是以代糖或甜味剂，作为糖分替代品，健康益处存疑。近日一项最新研究指，常见的人工代糖「阿斯巴甜」恐增脑癌风险，令胶质母细胞瘤恶化，更有机会增加肠癌、脑癌、生殖系统癌和血癌等癌症风险。

常吃「阿斯巴甜」有利肠道肿瘤生长

近期发表于《Scientific Report》的最新研究，探讨人工代糖「阿斯巴甜」（aspartame）会否影响原发性脑癌──胶质母细胞瘤（glioblastoma multiforme, GBM）的预后反应。胶质母细胞瘤是一种致命性的原发性脑瘤，增长迅速，对现时的常规癌症治疗反应不佳，并会抑制肿瘤微环境内的免疫反应。

研究人员将肿瘤细胞植入健康老鼠体内，再让牠们饮用含阿斯巴甜的水，设有不含阿斯巴甜的对照组，观察其对肿瘤进展及肠道微生物的影响。研究显示：

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「阿斯巴甜」是甚么？

食用了阿斯巴甜后，肿瘤的大小体积没有增明显变化

肠道菌群出现变化，理研菌科（Rikenellaceae）细菌数量明显下降

阿斯巴甜或在肠道中创造有利肿瘤生长的环境

令数个与癌症恶化相关基因如MYC、TGFB1等表现上升

研究人员指出，理研菌科细菌已知是与肥胖、非酒精性脂肪肝、柏金逊症和爱滋病毒（HIV）等多种健康问题有关。研究揭示，肠道菌群与脑部健康关系密切，透过「肠脑轴」影响肿瘤微环境，包括免疫反应与代谢途径；阿斯巴甜或透过影响m6A路径甲基化、可能促进肿瘤恶化。研究人员认为，这些肿瘤相关基因，有望为胶质母细胞瘤治疗策略开辟新途径。

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阿斯巴甜恐增肠癌/脑瘤/血癌风险 低糖/无糖饮品属高危

阿斯巴甜自1960年代开始被广泛使用，被视为糖的代替品，常见于低糖汽水、香口胶、部分药物及咀嚼型维他命等产品。过往多项研究都指出，其摄入可能增加多类癌症风险，包括肠癌、脑瘤、生殖系统癌及血癌等，亦与头痛有关。国际癌症研究机构（IARC）与联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂专家委员会（JECFA）早前已将阿斯巴甜列为「可能致癌物」，并建议：

每日摄取量为每kg体重40mg

即体重80kg的人，每日阿斯巴甜摄取量不应超过3.2g

但要留意，阿斯巴甜存在于许多常见产品中，尤其是标示为低糖/无糖饮品，例如1罐碳酸饮料已可能含有高达200mg的阿斯巴甜。

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代糖/甜味剂带来的健康隐忧

消委会资料显示，如果平日常常喝以下这些含代糖/甜味剂饮料，要小心：

代糖健康问题｜1. 甜度太高令味蕾麻木

甜味剂的甜度很高，而人的味蕾是有习惯性的，当你长期食用高甜度东西，会过度刺激味蕾，令你想越食越甜，长远来说可能令你摄入更多糖分，以致未能达到减肥效果。

代糖健康问题｜2. 不代表无糖

消委会调查所得，市面上不少已加入甜味剂的饮品仍含有大量糖分，某些产品单是一罐所含的游离糖，更已超过每日建议的糖分摄取量的30%，致肥机会大大增加。

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代糖健康问题｜3. 增加患上心血管疾病

根据国际癌症研究机构（IARC）的研究数据显示，每日饮2杯或以上250ml含糖或甜味剂的无酒精碳酸饮品的人，比每月饮用少于1杯相同饮品的人，会增加患上冠心病和中风的风险而导致死亡的机会率分别高出8%及26%！

代糖健康问题｜4. 有机会令脑部受损

最广为使用的天冬酰胺含苯丙胺酸（phenylalanine），不适合苯丙酮尿症（phenylketonurics，PKU）患者使用，否则有可能令脑部严重受损，造成智力发展问题。

资料来源：《News Medical》、消委会

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