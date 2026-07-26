前TVB金牌监制梁材远逝世享年75岁 朱晨丽发文哀悼 《誓不低头》播出曾轰动全港

前无线电视（TVB）金牌监制梁材远（圈内尊称「材叔」）传出离世噩耗，享年75岁。朱晨丽今日（26日）于IG发文悼念，令梁材远逝世的消息曝光。制作人杨绍鸿也在facebook发文哀悼：「呢个七月，喺我哋呢行嚟讲，可以话系黑色七月！真系好唔开心，今日又收到一位同事昨天离开嘅消息，佢可以讲得上系我嘅前辈，同样地入行已经认识佢，佢系一位好好先生，佢监制同导演过唔少经典嘅剧集；又系一万个无奈！材叔，一路好走。」梁材远生前在TVB效力长达36年，对香港影视圈贡献深远，他于2020年1月宣布光荣退休，而由朱晨丽有份参演的剧集《大酱园》便成为了他退休前的最后告别作，令广大剧迷及圈中人深感惋惜。

梁材远曾参与制作《网中人》、《誓不低头》

回顾梁材远的电视生涯，他于1975年硕士毕业后加入无线电视，由见习编剧做起，凭借出色的才华逐步晋升为编导及监制，曾参与编导工作的经典电视剧包括《抉择》、《网中人》、《火玫瑰》等，他尤为擅长刻画人性细节与社会脉搏。1988年由他监制、韦家辉编审的经典神剧《誓不低头》播出后轰动全港，创下极高收视，更成为港剧史上的永恒经典。至90年代中期，梁材远升任制作部经理转作策划，接连打造出《情浓大地》、《茶是故乡浓》及《酒是故乡醇》等多部叫好叫座的乡土题材佳作，屡创收视佳绩。

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梁材远与郑则仕、马浚伟合作无间

2004年，梁材远重返前线监制岗位，作品风格转向温情伦理及张力十足的古装剧，题材更趋多元化。期间他炮制出《汇通天下》、《紫禁惊雷》及《造王者》等多套话题剧集，当中《紫禁惊雷》更荣登2011年度收视亚军的古装剧。在合作班底方面，他与影帝郑则仕及马浚伟合作无间，郑则仕回巢TVB后的剧集更是全数由他亲自操刀监制。梁材远一生倾注热诚于香港电视制作，其匠心精神与无数经典作品将永远留存在观众心中。

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