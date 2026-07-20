谢贤离世丨TVB昨晚重播《少林足球》成最后致敬 网民难过不舍四哥谢贤：强雄成绝响

今日（20日）《星岛头条》独家收到消息，谢霆锋父亲「四哥」谢贤离世，享年89岁。由于 昨晚（19日）TVB特别安排于黄金时段重播周星驰的经典电影《少林足球》，原意是趁著《功夫女足》大收旺场，让观众重温昔日港产电影。岂料电影昨晚播毕，今日即传来「四哥」谢贤离世的噩耗，大批早一晚才在电视机前欣赏完四哥谢贤精湛演技的观众，对于突如其来的死讯表示完全难以接受，纷纷发文悼念，表示不舍得四哥谢贤的离世。

网民发文悼念四哥谢贤

四哥谢贤离世，大批网民在Threads发文悼念，字里行间充满著强烈的不舍与惋惜。不少网民激动感叹：「明明昨晚先睇完佢做强雄，点解突然就走咗？」、「四哥代表住香港电影嘅一个黄金时代，真系好唔舍得。」许多粉丝纷纷回顾谢贤多年来在银幕前留下的潇洒身影，由粤语长片时代的翩翩公子，到后期的霸气大佬，他的不羁魅力早已深深烙印在几代香港人的集体回忆中。网民洗版式的留言与R.I.P.祈福，足见四哥在普罗大众心目中无可取代的崇高地位。

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四哥谢贤演出大反派深入民心

周星驰的电影《少林足球》，谢贤在片中饰演的超级反派「强雄」，绝对是神来之笔，亦是近年最为年轻一代津津乐道的经典角色。四哥谢贤将那个财大气粗、奸狡跋扈的「魔鬼队」领队演绎得淋漓尽致。无论是当年狠心踩著「黄金右脚」明锋（吴孟达饰）的头颅极尽侮辱，还是叼著雪茄、发出令人不寒而栗的招牌魔性笑声，举手投足都展现出极强的压场感。特别是他那句经典对白：「球证、旁证，加上主办、协办所有单位全是我的人，你怎么和我斗？」更是霸气外露，成为不朽的电影金句。

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