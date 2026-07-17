大S亿元遗产爆争夺战 台湾户口剩40多万港币 前夫汪小菲查海外资产 传S妈指使具俊晔争产

台湾女星大S（徐熙媛）于2025年初病逝后，其高达数亿元的遗产去向成为台湾娱乐新闻焦点。但近日有报导指，大S在台湾的银行户口经计算后竟仅剩约200万台币（约48万港元），连支付台北信义区豪宅单月房贷都不够，与其出道30年累积的身价落差极大。为此，前夫汪小菲以两名未成年子女法定监护人身分，正式委托跨国律师团队，全面追查大S疑似隐匿于海外的庞大资产，以捍卫家人应得的遗产份额。

大S资产估算高达逾亿港元

据外界估算，大S名下不动产与版权等固定资产价值高达6.5亿至10亿元台币（约1.5亿至2.4亿港元），而她过去在内地发展的丰厚酬劳传闻多存放于海外，目前仅S妈（黄春梅）知晓明细却始终保持不透明。汪小菲阵营强调，此次跨国查帐旨在确认子女应依法继承的三分之二份额未遭低估或刻意隐匿。为了避嫌，汪小菲已将子女继承的资金设立独立信托专户并由法院指定代理人监督，自己则承诺继续代缴每月百万台币房贷，强调绝无权限挪用、也不会直接获取任何资金。

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传S妈推动女婿具俊晔争产

然而，这场遗产风暴也牵动了三方阵营的激烈角力。据台媒报导，有消息指出，大S的韩籍歌手老公具俊晔正试图以「不懂中文、在悲痛中遭误导」为由，委托律师推翻先前已公证的放弃继承协议，企图争取三分之一的法定份额，甚至传出背后有S妈私下推动女婿争产。对此，S妈坚决否认指使具俊晔争产，并悲诉自己面临被迫迁、流落街头的危机；徐家方面更强硬表态，拒绝承认大S生前留在手机备忘录中的简易遗产分配意愿。这场错综复杂的遗产争夺战，短期内恐难以落幕。

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