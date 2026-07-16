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郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉

影视圈
更新时间：12:00 2026-07-16 HKT
发布时间：12:00 2026-07-16 HKT

现年53岁的乐坛天后郑秀文（Sammi），日前一连三场在启德主场馆举行的《You&Mi答谢会》圆满落幕。这场盛事不仅吸引大批歌迷朝圣，尾场除了有黄子华任表演嘉宾外，原来观众席上还隐藏著两位特别来宾，郑秀文的两位亲姐姐亦有低调入场力撑妹妹。两位家姐的罕有露面，不仅展现了深厚的姊妹情，其出众的气质与极具亲和力的举动，更在社交平台上掀起热烈讨论。

郑秀文两位家姐入场支持

于大家庭长大的郑秀文有3位家姐和1位弟弟，她于家中排行第4。一向高度重视家人私隐的郑秀文，过往在社交平台分享家庭照时，多数会以公仔图案遮挡亲人容貌。但今次两位家姐亲身到场支持妹妹，却被眼利的歌迷在场内认出。从流出的相片及影片可见，两位家姐身形与郑秀文一样窈窕纤瘦。

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郑秀文饼印家姐打扮贵气

其中一位身穿白色中袖恤衫配衬灰色长裙的家姐，打扮十分入时，身上佩戴著闪烁的名表、钻戒及精致耳环，举手投足间散发著浓厚的贵气与优雅。最令人惊叹的是，这位白衣家姐无论是面型轮廓还是笑起来的神态，都像极了妹妹郑秀文，简直就如「饼印」一样。据网民爆料，郑秀文其实有一对双胞胎姐姐，有指「大孖」侧脸与天后如出一辙，令人不禁感叹基因遗传的强大。

郑秀文三家姐端庄大方

至于同行的三家姐Maggie，当晚则穿著一件蓝色碎花上衣，打扮端庄大方。Maggie同样拥有极佳的气质，眉宇间亦与妹妹郑秀文十分近似，一家人都拥有著令人羡慕的高颜值。

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两位家姐毫无架子超亲民

两位家姐不仅外貌出众，性格亦如一样十分贴地亲民。有现场偶遇她们的歌迷大赞，两位家姐态度极之友善。当晚有歌迷发现其中一位家姐手上没有萤光棒，便主动送上一支，家姐立刻开心地收下，还被笑指「带了一个回家」。

两位家姐和粉丝表达歉意

虽然因为场合关系未能与粉丝合照，但家姐不停向歌迷表达歉意，礼貌周到。而在散场时，当热情的歌迷对著她们大喊「家姐」，两人随即双双回头报以亲切的微笑，并友善地挥手致意，完全没有半点天后家属的架子。网民纷纷留言大赞她们「极有家教」、「很和蔼可亲」，直言优雅的气质一看就是来自同一个好家庭。

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