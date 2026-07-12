郑秀文答谢会尾场｜黄子华做压轴嘉宾 罕有再度栋笃笑 自弹自唱晒才华歌颂Sammi

乐坛天后郑秀文为歌迷精心准备的一连三场「You & Mi 郑秀文演唱会2026」答谢会，于今晚（12日）在启德主场馆迎来最终场。继刘德华与许志安后，压轴登场的嘉宾份量同样惊人，正是与郑秀文合作破亿票房贺岁电影《夜王》的「子华神」黄子华！

黄子华型格登场 郑秀文秒变小粉丝高呼「欢哥」

黄子华戴著墨镜、身穿灰色西装外套配搭白色潮T，以一贯的型格姿态从升降台登场。郑秀文见状立刻化身小粉丝，兴奋地大叫对方在《夜王》中的角色名字「欢哥」，并上前给予好友一个热情的拥抱。郑秀文笑说：「我同阿欢哥（黄子华）讲，你嚟到唔使做嘢㗎，啲人见到『欢哥』就好开心㗎喇，系咪呀？」话音刚落，全场立即报以震耳欲聋的欢呼声作回应。

黄子华听后，以他招牌的冷面笑匠风格回应：「其实我系有表演嘅。」正当全场期待之际，他缓缓地、戏剧性地脱下墨镜，笑说：「我表演除眼镜！」这个出其不意的「表演」瞬间引爆全场笑点，连郑秀文也笑得合不拢嘴。

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黄子华「栋笃笑」解构答谢会

在连串笑声后，黄子华发挥其「栋笃笑」鬼才本色，他先是大赞郑秀文：「我觉得你而家系全香港最劲！」并以他独有的幽默感，道出了这次答谢会的非凡意义。他表示：「以前喺香港，最威水嘅系喺红馆开演唱会。而家最威水嘅，系喺启德开演唱会！」黄子华妙谈「答谢会」，帮郑秀文澄清，没有违反「商品说明条例」，大赞郑秀文的「答谢会」根本就是一个演唱会，还叫现场观众另付一半门票钱。

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黄子华自弹自唱二创版《终身美丽》

这次《夜王》中「欢哥」与「V姐」的再度同台，已让影迷与乐迷相当惊喜。在一轮精彩的「栋笃笑」后，黄子华更罕有地拿起结他，为郑秀文献唱。他以郑秀文的经典金曲《终身美丽》为蓝本，进行「二次创作」自弹自唱。他将原版歌词改得面目全非，变成一首充满个人风格的搞笑版，让一旁的郑秀文从头到尾笑到尾，场面极度欢乐，将全场气氛推至最高峰！

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