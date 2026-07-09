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乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名

影视圈
更新时间：21:08 2026-07-09 HKT
发布时间：21:08 2026-07-09 HKT

《东周刊》日前独家爆TVB助理总经理乐易玲去年生日派对发生失窃事件，一名男星疑偷窃乐易玲的生日礼物，事件引发大众讨论。据悉，涉事的男星被指在派对上偷走周吉佩赠乐易玲的Labubu花束，事后被CCTV锁定。乐易玲为顾全对方颜面决定低调处理，仅要求归还礼物。涉事男星事后亦表示后悔，解释因压力大才犯错，今年已不获出席乐易玲生日派对。而曾效力TVB的47岁男星梁烈唯（前名梁烈维、梁竞徽）成为网民眼中的最大嫌疑人。

嫌疑人四大线索疑指向梁烈唯

事件曝光后，网民根据「年约40多岁」、「曾夺TVB奖项」、「已婚爸爸」及「近年转战内地」等线索，推测该男星身份是梁烈唯。有网民发现，TVB官方网站的艺人名单已搜寻不到梁烈唯的名字，疑似已被「割席」。然而，梁烈唯的个人微博认证至今仍是「TVB演员梁烈唯」，情况令人猜疑。

相关阅读：乐易玲生日派对惊爆失窃 《东周刊》独家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星见证查CCTV

梁烈唯回家乡寻根认祖

在偷窃风波中，梁烈唯未有公开回应，但其行踪却被内地抖音帐号「博罗县融媒体中心」曝光。影片中，他高调回到家乡广东惠州博罗县，参与寻根认祖活动，并在活动上发言，表示自己除了是中国香港人，也是惠州江头村的一份子。影片中他与乡亲热情互动，而且极受乡里欢迎，亦证他在内地的受欢迎程度，不少网民都讨论梁烈唯卷入「乐易玲生日失窃事件」，会否影响他在内地发展。

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