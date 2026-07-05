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陈曼娜指商天娥疑默认欺凌杨思琦：真系好想佢打嚟闹我 还原冲突经过有人联手恰𡃁妹

影视圈
更新时间：20:20 2026-07-05 HKT
发布时间：20:20 2026-07-05 HKT

杨思琦早前接受节目访问时，重提当年拍摄TVB剧集《翻叮一族》时被「一围人」欺凌，事后身为「嫌疑人」之一的陈曼娜接受传媒访问，否认自己是「职场欺凌带头人」时，更开名直指其中一个有份欺凌杨思琦的人是商天娥。陈曼娜今日（5日）出席活动，再度谈及事件，表示没有收到商天娥联络跟她对质。

陈曼娜质疑商天娥默认欺凌他人

陈曼娜早前点名商天娥与已淡出娱乐圈的男演员欺凌杨思琦，她受访时被问到商天娥近来有否找过她？陈曼娜说：「好多人都有问我，佢有冇打嚟闹我，我真系好想佢闹我，因为证明系假，佢冇打嚟畀我，我都唔知佢自己系咪已经默认咗呢？」

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陈曼娜再谈「欺凌事件」内幕

陈曼娜又忆述当日情况，她指当时好嘈，有女士在前面闹人，之后有一个靓仔加入与「𡃁妹」一起闹，之后该名「𡃁妹」冲入化妆间，而自己亦走到化妆间安抚对方。不过她坦然当刻不知道发生甚么事，她说：「当时都唔知边个虾边个，我安慰佢𠮶阵，个𡃁妹有讲佢成日都系咁恰佢，又话佢哋唔交戏畀佢，我𠮶阵先知原来佢哋拍呢套戏时系咁。」陈曼娜坦言在TVB那么久也很少遇到这样的情况，自己为何要说出来澄清，是因为某人指当时是被一班艺员欺凌，但其实现场有很多艺员都很乖和默默耕耘，所以当被问及内情时，她便很老实说是某女艺人和男演员涉事，她表示：「我唔想连累成班（人），好似个个TVB啲人返工系闹交同恰人咁。」她又表示自己并非一个跟红顶白的人，为人性格坦率，是有话直说的人，所以经常讲错说话及得罪他人。

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提到今日活动见到陈美龄，陈曼娜指很开心，因为陈美龄记得自己曾在40多年前，与她们姊妹合作过拍摄丽的电视剧集《燕飞翔》，而剧集在当时很受欢迎，也令大家也留下很深刻的印象。

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