Taylor Swift与Travis Kelce亿元婚礼巨星云集 阿当桑迪拿任证婚人 Blake Lively冇影友情已逝

Taylor Swift结婚了！美国流行音乐天后 Taylor Swift与美式足球员男友 Travis Kelce，于当地时间7月3日在纽约著名地标麦迪逊广场花园体育馆（MSG）举行奢华婚礼。虽然这对巨星新人并未邀请传媒入场采访，但场外早已挤满大批媒体与忠实粉丝 Swifties 贴身守候，粉丝们纷纷高举应援横额、戴上标志性的「友谊手链」到场，贴心送上最真挚的结婚祝福。

Taylor Swift邀名人红星出席婚礼

除了传媒和粉丝之外，大批名人红星亦受邀出席Taylor Swift与Travis Kelce的奢华婚礼，包括超模Gigi Hadid及其男友毕列谷巴（Bradley Cooper）、Selena Gomez、狄高达庄逊（Dakota Johnson）、Ed Sheeran、the Haim sisters、Ellie Goulding、Benson Boone、Miranda Lambert、阿当桑迪拿（Adam Sandler）、晓格兰特（Hugh Grant）、Zoe Kravitz、积逊苏迪坚斯（Jason Sudeikis）、伊凡鹤基（Ethan Hawke）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、谢茜嘉艾芭（Jessica Alba）、Jimmy Fallon、基斯洛克（Chris Rock）、美式足球名将Tom Brady、著名时装设计师Tommy Hilfiger等等。当中曾邀请新郎Travis Kelce客串演出电影《球场古惑仔2》的阿当桑迪拿担任证婚人，而新人并未有安排兄弟或姊妹团，但就由Taylor Swift弟弟Austin担任「伴娘先生」（Man of Honor）、Travis Kelce哥哥Jason担任伴郎（Best Man）。此外，有传Selena Gomez是唯一能带手机进场的嘉宾，而盛传与Taylor Swift断交已久的闺密超模Karlie Kloss亦联同丈夫Joshua Kushner出席婚礼。至于另一有传已跟Taylor Swift反目的闺密碧琪丽芙莉（Blake Lively）则未有现身。

相关阅读：Taylor Swift世纪婚礼前夕被爆已秘婚 仅极少数亲友见证 豪捐2亿港元20家慈善机构受惠

Taylor Swift穿Dior婚纱 婚礼花费1.5亿港元

据Taylor Swift的公关透露，一对新人在这个大日子里选穿了Dior高订礼服和婚纱。据指整个婚礼耗资至少2,000万美元（约1.56亿港元），单是租用婚礼场地最少就花了500万美元（约3,900万港元）。由于Taylor Swift将婚礼现场变成人造森林，用上大量花束来布置，单是这笔「花」费已高达300万美元（约2,340万港元），当中包括从意大利船运千朵橙色玫瑰花到场馆摆放。

Taylor Swift完婚现雨后彩虹

礼成后，MSG场馆外的大萤幕打出「JUST&T MARRIED!」，代表Taylor Swift（T）和Travis Kelce（T）已完婚。据知此讯息甫发出后，现场立即出现狂风暴雨和雷暴闪电，然而不久后风雨骤停，天空更变成一片粉红色及有彩虹出现，粉丝们指Taylor Swift结婚，连老天爷都整一场天气表演来赠兴。

相关阅读：Taylor Swift世纪婚礼料狂欢10小时 千人派对禁携手机 MSG场外大批保安防狗仔队