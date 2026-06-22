佘诗曼罕晒父母合照自爆遗传亡父两大特征 5岁面对丧父之痛 曾透露爸爸背景 弟弟是遗腹子

佘诗曼向来侍母至孝，不时在社交平台分享两母女的合照，日前因为佘妈想食Pizza，便陪妈妈到餐厅排队，满足佘妈要求。昨日（21日）佘诗曼罕有在IG分享父亲的照片，见到只有几岁大的佘诗曼，被爸爸抱起坐在大腿上，二人站在母亲身旁，一家三口合照。

佘诗曼对爸爸印象模糊

因佘诗曼于5岁时丧父，估计照片是在其4、5岁时拍摄。佘诗曼在帖文中感性表示，晚饭后偶然在手机翻到旧照：「因为系四十几年前嘅copy，所以有啲模糊…同我对我Daddy嘅印象一样，有啲模糊。」

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佘诗曼遗传爸爸基因

虽然佘诗曼与父亲的缘份只有短短五年，但在其脑海中仍记得爸爸「贪靓」的一面：「Daddy系好贪靓嘅，日日出门口前都一定要gel头，同埋喷香水。（我依稀仲记得佢嘅古龙水系咩味，系好Man嘅味道）呢样嘢可能系我遗传到佢嘅基因，贪靓～因为我妈咪系完全唔姿整嘅。」

佘诗曼的印象中，父亲外表青靓白净：「我daddy晒极都系白雪雪嘅，妈咪成日话我好识似，似daddy皮肤白，似妈咪对眼又大又圆，似Daddy work hard play hard，似妈咪积谷防饥。」

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佘诗曼思念爸爸

佘诗曼虽然与父亲分别40多年，仍感激爸爸带自己来到世上：「无佢无我。」并表示：「喺天上嘅你放心，我好好。」在帖文的最后，佘诗曼浪漫地抬头望星星：「到抬头望到天空有粒闪闪下嘅星星，唔知系咪你呢…点都好啦，我派旧云去锡啖你啦」，表达对爸爸无限的思念。

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佘诗曼一向予人坚强独立的性格，与其坎坷的童年经历息息相关。佘诗曼的爸爸曾有自己公司，是一名商人，一家人居于美孚新邨。却在佘诗曼5岁时，父亲因一场严重的交通意外不幸离世。当时佘妈正陀著细仔，突如其来的噩耗，令佘妈要母兼父职，独力抚养三兄妹成人。佘诗曼曾在访问中，提到由于丧父时年纪太小，对死亡没有清晰的概念，只知道在丧礼上很想大人抱她看一下躺在棺木里的爸爸，却没有人理会其诉求，令她一度未能释怀。

佘诗曼赚钱让母享福

直到佘诗曼15、16岁时，才从母亲口中得知当年真相，原来因父亲在车祸中头部受到重创，为免当时仍年幼的佘诗曼目睹父亲的惨状，才刻意不让她见最后一面。而佘诗曼亦非常生性，长大后到瑞士留学修读酒店管理课程，毕业回港后加入娱乐圈，赚钱令妈妈可以享清福。佘妈近年饱受疾病困扰，要接受治疗，一度剃光头改以布巾包头或戴帽，佘诗曼之后减少到外地工作，留港陪伴母亲。

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