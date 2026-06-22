薛影仪42岁再下一城勇战环姐初选 30蚊拼多多新鞋衬深圳入货裙赴会 梁艺龄瞒契爷吕良伟参赛一个月激减13磅

香港区「环球小姐」（Miss Universe）2026选美大赛，今日进行选拔赛初选，除吸引了报了名的55名候选佳丽外，还有一些即时到场报名的参赛者，香港区「环球小姐」2024年冠军姚祖恩、2025年冠军李逸诗及亚军杨家倩一起到场支持。参赛者当中最特别的是现年42岁的薛影仪、吕良伟契女梁艺龄及刚刚参选完港姐在第二轮选拔赛中出局的陈雨薇。

薛影仪参赛为了宣扬香港及参与社会公益

薛影仪表示，见到网上宣传「环球小姐」选美便来参加，参赛心态随缘，自己则有五成把握入选。身穿这双新鞋的她表示是在拼多多以30元购买，裙子则是之前在深圳入货，她还即场清唱了半首《风吹一下》。问到之前参加选美的经验对她可有帮助？薛影仪表示也有运用到，当被评判问到为何参加？她回答自己会宣扬香港及做一些社会公益善事对自己有帮助。

薛影仪自由身独战KOL

她开心透露下月获邀到西九在世界杯赛事宣传活动中，帮手玩游戏及派礼物，又指近日自己独立地做KOL工作，更获某KOL要邀请她拍MV：「现在没有合约自由身很方便，否则经理人也未必准许我做这些工作。」

梁艺龄盼挑战自己送减肥成果作礼物

另外，这次吸引了吕良伟的23岁契女梁艺龄到来参加，但她本想送惊喜给契爷和契妈，还未通知两人参加这次选美。她表示，其实之前契爷和契妈都有建议她参加选美及不同的事；早在三年前自己妈妈已经叫她去选美，但她一直害怕不肯踏出第一步，直至原有的工作今年离职了，加上自己还年轻不会怕失败，所以勇敢地来到参加：「真的没想过自己会这么大胆参加公开活动，这次是要挑战自己，借着这个大舞台学习到更多东西，我要对自己信心大大增强，希望让人看到我在比赛上信自己，想做什么便有可能。」她一个月前开始减肥，从60公斤减至现在54公斤，希望透过这次比赛可以获得更美丽及瘦身作为给自己的礼物。她表示，契妈知道自己参赛之后，一定会获得很大的支持。

陈雨薇港姐出局转战环姐

薛影仪见到早前曾参与香港小姐选举的陈雨薇，即赞她在轮选上表现很好，陈雨薇表示，吸收上次港姐经验后，今次在自我介绍环节会更清晰地表达自己及背熟香港特征的狮子山精神，她本打算在才艺方面表演弹琴，可惜现场未能提供钢琴，所以她唯有留待入围后再表演。问她看到现场各平庸参赛佳丽后，自己的信心是否大增？她说：「每位都是靓女，希望大家尽力展现最好一面，（信心有多大？)随缘，尽量做到最好。」