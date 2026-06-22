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黄宗泽茂名开球礼满场飞送礼 自爆学界篮球冠军恨落场 队长刘颖旋领军狂飙三分波

影视圈
更新时间：20:45 2026-06-22 HKT
发布时间：20:45 2026-06-22 HKT

「广东省第十七届运动会」将于今年8月在茂名开幕，为迎接盛事进入50天倒数，《燃动奇迹．明星篮球赛》上周六在茂名奥体中心体育馆盛大举行。香港明星篮球队特意北上作客迎战茂名队，更邀请得人气男神黄宗泽（Bosco）担任星级嘉宾主持开球仪式，加上魔音女团表演助阵，为现场观众带来一场热血沸腾的文体盛宴！

刘颖旋领军明星精英队 

Bosco一出场即引来全场尖叫，他更化身「派福利专员」向现场观众大送礼物，并与球迷热情互动。随后由中国女篮前队长杨力维领军，携手美貌与智慧并重、有「篮球女神」之称的队长刘颖旋（Tiffany），及一众艺人包括谭俊彦、袁伟豪、张振朗、胡鸿钧、何广沛、罗天宇、周志康、郑衍峰、孔德贤、张驰豪、刘颂鹏、余宗遥及谢高晋组成的「明星篮球精英队」，双方球员在欢呼声中步入球场。

杨力维夺MVP三分球屡建奇功

比赛过程峰回路转、相当紧凑，茂名队凭主场之利先拔头筹，但明星队亦不甘示弱，队长Tiffany尽显实力，连续射入多个三分波为球队疯狂抢分，加上杨力维上半场化身球队大脑穿针引线，频频交出靓助攻，令第二节比分两度打成平手。虽然半场明星队一度因对手紧逼防守而落后，但换边后众人急起直追，打出高强度对攻，去到最后一节决战时刻，战况更陷入胶著！余宗遥及前香港职业篮球运动员谢高晋发挥身高与技术优势，连续抢下篮板为球队拉近比数；加上杨力维连入两球底角三分，在完场前2分钟成功掀起进攻高潮追平比分，可惜最终明星队以86:90、仅4分之差落败。

张振朗夺「最佳防守球员」袁伟豪获「最佳人气球员」

虽然明星队在比分上以些微差距落败，但他们永不放弃的拼搏精神赢尽全场掌声。在赛后的颁奖仪式上，大会特意安排惊喜，为表扬明星队的亮眼表现，宣布团体冠军由茂名队及明星队共同夺得，双冠军和气收场，皆大欢喜！而全场表现出色的杨力维则大热摘下赛事MVP殊荣，得分不少的Tiffany夺得「优秀队长」，张振朗夺得「最佳防守球员」，而「最佳人气球员」则由袁伟豪夺得，明星篮球队成员对全晚表现都感到满意。

黄宗泽自爆因伤未能落场

虽然Bosco今次只是担任开球仪式嘉宾，但原来他好喜欢打篮球，读书时期曾是学校篮球队成员，更曾为学校出赛夺得学届冠军，只是多年来未有再打篮球，加上有旧患在身，膝盖有伤患，他希望下次有时间练习一下，可以落场跟大家打篮球。

胡鸿钧满意表现玩得尽兴

身为队长的Tiffany赛后大赞队员表现出色，因为队员各有各忙，以致比赛前较少时间一齐练习，加上队员有伤患未好，幸好大家默契十足，充分发挥出团体合作精神，才能频频得分，而有份落场之胡鸿钧亦很满意自己表现，形容比赛得十分开心。
 

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