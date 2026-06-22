古淖文首开大马个唱 粉丝跨美加澳新齐撑场

古淖文（German）6月21日在云顶高原，举行首个马来西亚演唱会。一向对制作要求甚高的German，连同整个制作班底、乐队及舞蹈团队一起出征，务求将高质素的演唱会带到马来西亚。

古淖文首唱新歌《On The Rocks》

而今次更是German新歌《On The Rocks》发布后，第一次在Live Tour演出。除了香港及澳门的粉丝，更有美加和澳洲的粉丝远到而来，当然还有本地及新加坡的粉丝齐齐兴奋为偶像新歌应援到马来西亚。而以「男人的浪漫」为主题的环节中，German就深情演绎《寂寞的男人》及《陀飞轮》。

古淖文剖白互动虽少承诺做好歌

因应多元种族的马来西亚听众，German这日又演唱了《Desperado》及其中文版《不如不见》。除了中英文混合歌曲，German更唱出《用背脊唱情歌》及《K歌之王》的混合版。演唱会尾声，German向粉丝真情剖白自己与大家相对较少互动，但承诺会努力做更多好歌去回馈大家的支持。