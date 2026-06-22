碧咸父亲节晒「全家福」长子Brooklyn零互动 梅根、狄美摩亚轮流表谢意

昨日父亲节，多位荷里活名人纷纷于社交网上载照片，向天下父亲致意。英国前球星碧咸（David Beckham）与太太Victoria的贴文备受外界关注，二人先后上载附有长子Brooklyn的家庭旧照，但由于Brooklyn早前已将全家的社交网封锁，二人均无法标签他。

碧咸出动父子珍贵合照

碧咸的贴文以黑白旧照为主，当中多次出现Brooklyn的身影，包括一张父子二人的珍贵合照。Victoria则上载了一张2019年伦敦时装周期间，碧咸与4名子女同场合照的旧图，并留言写道：「你真的是最好的爸爸，你最伟大的成就永远是我们的孩子，我们非常爱你。」Romeo与Cruz亦各自上载贴文向父亲送上祝贺，Romeo形容父亲「是最好的」，Cruz则分享了一张父子钓鱼旧照。然而，Brooklyn始终没有上载任何父亲节祝贺帖文，其妻妮歌娜佩丝（Nicola Peltz）则趁发文向亿万富翁父亲Nelson Peltz致意。

谢茜嘉比尔发文粉碎婚变传闻

其他名人方面，女星谢茜嘉比尔（Jessica Biel）亦于网上向丈夫Justin Timberlake致敬，形容他是「永远全力投入的爸爸」，能将平凡时刻变成冒险；Justin亦发文，感恩能眼见两名儿子成长。巴西超模Gisele Bündchen则上载丈夫Joaquim Valente与孩子的珍贵合照，感谢他以身作则，成为孩子的好榜样。另外，梅根（Meghan Markle）亦为哈里王子送上深情祝福，分享哈里与子女Archie及Lilibet相拥的照片，留言：「他们很幸运拥有你，我们也是。」

狄美摩亚祝前夫父亲节快乐

狄美摩亚（Demi Moore）则大方为前夫布斯韦利士（Bruce Willis）发文，配以她与3名女儿及孙女的旧照，又分享布斯与现任妻子Emma Heming所生的两名女儿一齐敷青瓜面膜的照片，写下：「几代人的爱，今日我们为布斯韦利士庆祝，将爱送给天下父亲，今日及永远。」Emma亦公开多张布斯的照片，写上：「祝所有爸爸父亲节快乐，他们让孩子在他们面前和怀里感到安全、被爱和完全自在，就像我们的布斯那样。」