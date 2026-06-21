高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星

TVB娱乐访谈节目《一周星星》今晚（21日）在翡翠台播出！今集主持王镇泉邀请到热播剧集《飞常日志II》的四位演员：高海宁、马国明、周嘉洛及戴祖仪担任嘉宾。高海宁在节目中剖白演艺生涯的辛酸史，更首度披露曾因拍摄掌掴戏而导致面部受伤的内幕！

高海宁拍掌掴戏惨留阴影

在讨论拍剧辛酸的环节中，高海宁大爆对「掌掴戏」充满阴影。有别于马国明、周嘉洛及戴祖仪「宁愿被人掌掴」的选择，高海宁坦言以往也抱持同样想法，直到一次惨痛经历：「我试过畀人冚咗一巴掌，入咗医院！」她忆述，当时对手用力过猛，力度之大竟令她「擘唔大个口」，甚至导致面部歪斜，半边脸失去知觉，需要立即入院接受治疗！她更透露，自此有脸歪的情况，拍正面照时，有一边嘴角的角度会较低。为此，她事后还需接受正骨治疗，但她未有在节目中透露打人者的身份，旁人纷纷问道对方是否演戏经验不足，高海宁始终未有说出对方是谁。而这次经历为她带来极大阴影，因此她坦言日后十分抗拒接拍被掌掴的角色。

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高海宁视佘诗曼为终极偶像

另外，高海宁亦重温了昔日的剧集片段，她自爆曾因《使徒行者》中的角色难以掌控而产生极大压力，甚至演到自我怀疑而崩溃痛哭。不过，演艺路上亦有令她暖心的人与事，她特别提及拍摄剧集《赌城群英会》拍摄一场哭戏时，因情绪无法衔接而流不出眼泪。当时正拍摄她的特写镜头，对手佘诗曼即使只拍到她的背面，仍完全投入跟着哭，更即兴加了一句对白，触动了高海宁的情绪，让她「鼻头一酸」成功哭出来。

高海宁深受感动地说：「当时我才知道，原来一个好的前辈，是会愿意帮你的，即使那是在拍我的特写。」她表示，佘诗曼的专业和窝心举动，让她明白真正演员的榜样是怎样的，「自此之后，我就很喜欢阿佘」，并将对方视为奋斗目标与头号偶像。

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高海宁化身「空中飞人」

谈及正在热播的TVB剧集《飞常日志II》，高海宁表示拍摄过程充满火花，更笑指同剧演员洪永城的「暖男」行为极具感染力，令她几乎每一场戏都被洪永城感动到落泪。由于工作繁忙，高海宁与马国明、周嘉洛、戴祖仪均是名副其实的「空中飞人」，高海宁透露曾创下连续10日穿梭于不同城市机场的夸张纪录。

马国明回顾《碧血剑》跑龙套岁月

节目中，男主角马国明亦大方回顾出道初期的青涩岁月。刚从TVB艺员训练班毕业时，马国明首部参演的剧集是《碧血剑》，他笑言对这部剧印象最深，因为当时饰演守门小兵，「出场跟住就死咗」。

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马国明激赞黄子华神级演技

此外，马国明亦重温了2000年与黄子华合作神剧《男亲女爱》的趣事，当年他在歌曲《小小强》MV中扮演曱甴，手持鱼骨造型结他扮弹奏，画面极度惹笑。马国明表示对黄子华的神级演技深感佩服，当年即使没有自己的戏份，也会特意留在片场观摩黄子华的演出。谈到掌掴戏，马国明与周嘉洛、戴祖仪口径一致，表示宁愿挨掴也不愿打人，以免错手弄伤对手。

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戴祖仪自封完美旅行伴侣

至于同样热爱旅游的戴祖仪，行程比高海宁更夸张，自爆近月已飞往四个不同地方，曾有21日不在香港。属于「J型人格」（习惯提前规划行程）的戴祖仪，自夸是「冇得顶旅行脚」，出游时能身兼多职：「我做埋摄影师、做埋司机揸埋车，仲知影相最靓位喺边，更会展现男友力帮忙攞嘢！」绝对是完美的旅行伴侣。

戴祖仪激赞张驰豪带来视觉享受

此外，戴祖仪在《飞常日志II》中与新加入饰演机场保安的张驰豪有不少对手戏，她对这位拍档赞不绝口，直指与张驰豪合作是「视觉上的享受」。

