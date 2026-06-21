施可莹不敌卵巢癌离世 经历全子宫切除 早前停止化疗申请做大体老师 曾任韩星泰星见面会司仪

年仅20多岁的施可莹曾担任多个韩星及泰星见面会司仪，以及为ViuTV节目担任主持而为人熟知，早前她透露患上癌症须停工治疗。施可莹近月不时在社交平台更新抗癌进度，今日（21日）施可莹的家人证实她已离世。施可莹早前确诊卵巢癌，癌细胞扩散至盲肠，由于病情严重，曾做手术切除全子宫及建立人工造口。她日前透露因身体虚弱已停止化疗，并决定申请成为大体老师遗爱人间。

施可莹抗癌失败离世

身兼主持、演员及KPOP内容创作者的施可莹，其家人今日（21日）透过社交平台公布死讯，证实她在亲友的陪伴下离世。家人发文感谢外界一直以来的关心，恳请各界给予空间处理后事，并希望大家记住充满活力的施可莹。

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施可莹精通四语曾任多位韩泰星见面会司仪

施可莹生前在演艺界多线发展，精通广东话、英文、普通话及韩语。她曾参与ViuTV及香港电台的主持工作，因具备韩语能力，经常获邀为多位韩国及泰国明星的香港见面会担任大会司仪。学历方面，她毕业于浸会大学传理学院电影系，离世前正于香港大学修读MCCC（媒体、文化及创意城市）硕士课程。

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施可莹确诊卵巢癌曾停工抗癌

施可莹于上月公开病情，透露去年发现卵巢肿瘤，其后肿瘤增大至17cm，腹部隆起如怀孕5个月，癌细胞更扩散至盲肠。她于今年初转往私家医院接受两次肿瘤切除手术，并确诊卵巢癌。今年4月，施可莹转至公立医院进行切除全子宫手术，为保命需建立人工造口。施可莹曾坦言建做口对她造成打击，担忧未来无法从事喜爱的主持工作及成为家人负担。

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施可莹申请做大体老师遗爱人间

施可莹在抗癌期间曾面临无法负担庞大医疗费用的困境。日前，她更新病况指出，曾因注射薄血针导致呕血，经医生评估后，因身体状况太差已不再适合接受化疗，治疗方向改以纾缓为主。面对病情转折，施可莹决定申请成为大体老师，希望供医学院作教学用途，帮助未来的医科生，遗爱人间。