吴婉芳大仔胡智略被爆追豪门学霸招数 老婆霍咏盈晒猫狗曝光豪宅 落地大玻璃外望开扬山景

吴婉芳长子胡智略与老婆霍咏盈一向爱锡家中的宠物，把牠们视为家人。日前霍咏盈在社交平台发文，悼念离世的爱猫Winter：「请你放心，我会一直在他身边陪伴他，他晚上肩膀的空缺我会替你守护著」，字里行间流露出对毛孩的爱与不舍。她更笑指Winter是帮助胡智略追女仔的「秘密武器」。其实霍咏盈过去都不时分享爱宠的照片及影片，而近日她分享的猫狗照，就意外令其简约而开阔的豪宅内部曝光，引起网民关注。

霍咏盈与胡智略爱巢曝光

照片中可见，霍咏盈与胡智略的爱巢设计简洁，空间感十足。其中一张照片背景是落地大玻璃窗，窗外绿意盎然，窗前则有垂地窗帘，布置高雅。另一张照片则拍到室内楼梯，显示住宅为复式设计。夫妻二人与爱猫爱犬在窗边留下温馨合影，虽然照片为黑白，但仍能感受到他们一家人的温暖。

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霍咏盈与胡智略郎才女貌

霍咏盈的祖父为已故全国政协副主席霍英东，她本人亦是高学历学霸，持有硕士学位。其丈夫胡智略则是1986年香港小姐亚军吴婉芳的大仔，二人郎才女貌，婚姻生活一直备受注目。胡智略亦曾分享与爱宠的合照，可见他对小动物的钟爱。

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霍咏盈悼念爱猫不忘放闪

霍咏盈在悼文写道，Winter的出现是一场「落魄穷途的偶遇」，感谢爱猫给予机会让他们去爱，并成为牠生命中「第一个信得过的生命」。她更甜蜜地提到，Winter就是胡智略口中「『要不要来我家看猫』的那个猫，他追到老婆你实在功不可没！」流露出夫妻间的甜蜜往事。字里行间充满对Winter的思念，令不少网民动容，纷纷留言安慰。

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