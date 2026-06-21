黄子韬老婆被传美国生B 「百亿阔少」疑心急揾继承人？ 网民揭徐艺洋内衣广告露破绽

内地百亿富二代、男星黄子韬与老婆徐艺洋修成正果步入婚姻殿堂后，两人的婚后生活及造人进度，一直备受外界高度关注。近日网上疯传两人早于美国秘密诞下爱情结晶，甚至明确指出是个男丁，为黄家继后香灯。网上更有网民发起「徐艺洋真的生了个儿子吗」的热门话题，随即引爆大批网民热烈讨论。事件源于早前有网民自称在美国进行产检时，巧遇徐艺洋的身影；近日再有网民言之凿凿地爆料：「生了，我妹妹在美国生产碰到他们两口子」。更有IP地址显示身在美国的网民亲身「认证」力撑：「在美国生的，看我IP，你信我」，全城网民正在「食花生」中。

网民指徐艺洋疑髋骨打开

徐艺洋近期的身材变化，亦成为网民谈论焦点，寻找她曾经生育的蛛丝马迹。有网民分析指：「我就感觉她像生了小孩，她最近不是代言一款内衣吗？拍到全身的时候，她比较瘦，但明显髋骨是打开的状态」，直指这种骨骼状态是女性生育过后独有的痕迹。就在生子疑云闹得热烘烘之际，黄子韬自身的健康状况亦成为大众另一焦点。早前有网民发现黄子韬在直播期间嘴唇明显发紫，气色极差。对此，老婆徐艺洋在直播中亲自解画，特意感谢大家的提醒，并解释黄子韬去年已做过一次基本身体检查，幸好结果并无大碍。但为了让大家安心，她郑重承诺：「今年我准备让他再去做一下检查」，强调健康问题绝不能掉以轻心。

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黄子韬曾6脑开脑体弱多病

事实上，黄子韬体弱多病的状况并非一朝一夕，他曾亲口自爆6岁时因脑出血而需要接受开脑手术，当时头上足足缝了43针，更险些成为植物人，可谓在鬼门关前走过一趟。长大后投身演艺圈，即使工作繁忙，其身体也频频发出严重警号，包括在录制综艺节目《宇宙闪烁请注意》时，他在浸温泉环节突然脸色惨白、呼吸急促，疑似出现缺氧情况，最终需要紧急中断拍摄，由工作人员搀扶离场。

网传黄子韬心急揾继承人？

除了上述的长期病患及突发不适，黄子韬的抵抗力亦令人担忧。他曾在2022年不幸感染新冠病毒时，一度发高烧至40度；过去亦曾因通宵录影引发严重的呼吸道感染，甚至需要依赖吸氧气才能勉强完成工作。种种不容忽视的健康隐患，加上如今甚嚣尘上的美国生B传闻，让不少网民顺理成章地将两者联系起来，指他心急揾继承人接班。

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