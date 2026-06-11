爱回家交棒｜刘丹冇份拍《三代同糖》？  45年横跨9剧封处境剧之王  「叉烧炳」扭转大反派戏路

陪伴观众多年的无线王牌长篇神剧《爱·回家之开心速递》，宣布将于2026年7月正式拉下帷幕。TVB今日随即公布紧接档期的全新剧集《爱‧回家之三代同糖》将于8月份隆重首播，并由车婉婉、吴若希，以及李茵彤组成崭新阵容。新剧固然令人充满期待，不过最令一众剧迷大感失落的，莫过于陪伴大家多时的「根叔」刘丹，暂时未见可以入新剧组，令不少粉丝大叹可惜。

刘丹拍处境剧45年

现年82岁的刘丹纵横演艺圈多年，而他正是「处境剧之王」。自1981年起，他在过去45载的光阴里，竟然参演过足足9部同类型剧集，回顾他的演艺轨迹，这类主打温馨欢乐的家庭剧，更成功将他早年专演大反派的标签彻底「洗底」。

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刘丹拍了9套处境剧

回顾刘丹的经典喜剧生涯，初试啼声之作要数《香港81》的「伦百通」。而真正让他完全「改邪归正」兼深植民心的转捩点，必属1995年神剧《真情》中和蔼可亲的烧味档老板「叉烧炳」，这个好爸爸形象至今依然津津乐道。随后刘丹的喜剧细胞大爆发，戏路愈见广阔：在《皆大欢喜》古装版中，他化身大放笑弹的皇帝；到了时装版，则变身为嘉仁机构的搞鬼高层「王尚」。他亦多次演活各种不同性格的长辈，例如在《毕打自己人》中沉著稳重的「王桂生」，以及《天天天晴》里的暖心老伯「朱保」，犹如整个剧组的定海神针。

刘丹「熊树根」令人难忘

当然，说到近年最无人不晓的代表作，绝对是他在《爱·回家》系列中的灵魂人物角色。首两辑里，他饰演退役惩教阿Sir「马虎」，外表威严但内心极度疼爱家人，是马家最坚实的后盾；而近年在《开心速递》里饰演速递公司波士「熊树根」更是不断突破自我，成为众多粉丝心目中的最佳爷爷。

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刘丹曾拍过千集《真情》

其实TVB历年来炮制过无数脍炙人口的超长篇处境剧，见证著香港的时代变迁。由早年反映社会风貌、集数高达1330集的《香港81》至《香港86》系列；到九十年代全城狂追、以「三多」为背景的逾千集《真情》；再到成功塑造温馨伦理、合共995集的《爱·回家》第一二辑，全都是几代人的集体回忆。

处境剧极易入屋

除此之外，电视史上还诞生过不少高收视的经典，包括455集的《城市故事》、443集的时装版《皆大欢喜》、364集的《同事三分亲》、337集的《毕打自己人》，以及分别播出325集的古装版《皆大欢喜》与《开心华之里》。这类剧集由于拍摄时间较固定且容易入屋，一直被不少艺人视为演艺生涯的梦幻舒适圈。