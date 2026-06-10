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港姐冠军张嘉儿转行地产经纪 推荐买加拿大楼花 三个入市小贴士网民担心随时中伏

影视圈
更新时间：15:00 2026-06-10 HKT
发布时间：15:00 2026-06-10 HKT

2007年港姐冠军张嘉儿，入行多年星运平平的她，2015年她与金融才俊Nathan结婚，升呢做少奶奶并育有两名可爱千金。一家四口移居温哥华后，张嘉儿并没有停下脚步做全职阔太，反而挑战自我，成功考牌成为地产经纪。近日她频频拍片做地产KOL，最新影片大爆当地的楼花市场，供应量下跌了98%，而她片中透露「有危就有机」，要视乎三大要素，教网民在逆市下执平货。

张嘉儿拍片教买加拿大楼花

影片中，张嘉儿表示加拿大卑诗省的楼花市场，正经历超级大洗牌，回想2021年，楼花供应量闲闲地接近6,000个单位，买家排住队争崩头；但去到今年2026年同期，成交量居然断崖式暴跌近98%，估计得返约124个。面对低迷市况，张嘉儿却指现时正正是买家入市的时机，原来现在楼花入场门槛劲低，部分项目订金只需1%，送车位或装修，政府亦有退税优惠。

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张嘉儿转型当地产经纪提供贴士

张嘉儿向有意买楼花人士，提供了三大贴士，第一个贴士：「有冇耐性等？」楼花由烂地一块到起好，起码要守三、四年，随时仲会遇上工程延期。如果赶住结婚生仔或者即买即住，张嘉儿就劝网民都系乖乖地买二手楼。第二个贴士：「谂住揸几耐？」由于买楼花即系锁定几年后的楼价。张嘉儿警告，冇人可以预知未来，到时收楼如果楼市不如预期，会给买家带来甚大的经济压力。

网民指张嘉儿疑有利益冲突

张嘉儿提出最重要一点：「有冇B计划？」，她指出万一楼盘延迟交吉，或者个人财务出现状况，买家就要有后备方案自救。张嘉儿最后总结，如果是合资格的首置客，手头松动有耐性，又打算长线自住，2026年的市况，绝对系千载难逢的靓时机。不过投资置业始终有一定风险，网民纷纷表示还是要自己做决定，而且张嘉儿一味唱好，疑有利益冲突，万一楼市未来吹淡风，随时中伏。

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