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吴文忻离世丨彭秀慧与吴文忻结识于童年 痛失挚友公开生前「惊喜」片：最美丽的相遇

影视圈
更新时间：17:47 2026-06-09 HKT
发布时间：17:47 2026-06-09 HKT

1998年度香港小姐竞选季军吴文忻，近年积极对抗乳癌复发，今日（9日）传出不幸消息，证实已于早上在医院睡梦中安详离世，终年51岁。据悉，吴文忻的癌细胞早前已扩散至脑部及尾龙骨等位置，情况一直令人担忧。吴文忻的家人已向外界公布死讯，并透露她的两名女儿将交由前夫陈剑陵照顾。

吴文忻挚友彭秀慧分享感人片悼念

与吴文忻相识超过40载的导演兼舞台剧演员彭秀慧，在挚友离世消息公布后，于Instagram的限时动态上载了一段令人心酸的影片，悼念这位「识于微时」的好姊妹。片中可见，戴著头巾、身穿粉红色上衣的吴文忻，俏皮地躲在升降机门旁，准备给刚从升降机走出来的彭秀慧一个惊喜。两人见面一刻，又惊又喜，随即紧紧相拥，场面温馨感人。彭秀慧在影片中标注了拍摄者，并写道：「Thank you Terry. Capturing our beautiful encounter.（感谢Terry，捕捉了我们这次美丽的相遇）」，记录下这段珍贵的友情时刻。

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彭秀慧6岁结识吴文忻情谊深厚

吴文忻与彭秀慧的友谊始于6岁，是彼此生命中不可或缺的存在。在吴文忻抗癌的路上，彭秀慧一直陪伴在侧，给予无限支持。早前，彭秀慧更亲自为好友筹办了一场「生前追思会」，让吴文忻能在人生最后阶段，与所有爱她和她爱的人好好道别，不留遗憾。当时，彭秀慧曾贴出两人「头贴头」的亲密合照，并以幽默又宠溺的口吻写道：「无办法啦，6岁开始同你玩，点都系你最老嘅朋友，再老啲啰，惊你呀！」

彭秀慧当时还特别配上本地女子组合雷同二友《让时间变慢》的歌词为好友打气，字里行间满是不舍与温柔：「幸福若有限时 尽情地吃喝 可不可以 血管挤逼也不管了 这刻开心才是最紧要…愿我们与忧虑都失散 不去烦 明天的重担 几许风雨都不谈 捉住这秒浪漫 让时间都变缓慢……」

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吴文忻生前豁达面对死亡

面对彭秀慧与一众好友的贴心安排，吴文忻生前接受访问时也表达了无尽的感激。她坦言，这场生前追思会让她能够以豁达的心态看待生命的终点：「能将死亡攞出嚟讲，反而仲好，代表你克服咗死亡嘅恐惧。呢场聚会好似系一个能量满满嘅加油站，令我重新振作面对接下来挑战。」

这场追思会让吴文忻能在人生最后阶段，与所有爱她和她爱的人好好告别，不留遗憾。虽然吴文忻最终不敌癌魔，但她乐观坚强的抗癌态度，以及与彭秀慧超越生死的 45 年神仙友谊，将永远留在大家心中。

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