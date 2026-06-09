吴文忻离世丨同届港姐向海岚悼好友：约会，只能够再等等 马浚伟陆诗韵叹痛失抗癌勇士

前港姐吴文忻（Natalie）今日（9日）传来噩耗，于医院睡梦中安详离世，终年51岁。吴文忻的家人及挚友今早分别透过其社交平台Facebook及Instagram正式公布死讯，证实她在最后的日子里，获家人及最好朋友陪伴在侧。据悉，吴文忻的两名爱女已与妈妈作最后道别，日后将由前夫陈剑陵负起照顾两女的重任，至于后事安排将于稍后再作公布。吴文忻逝世的消息震惊娱乐圈，多位圈中好友对这位坚强的抗癌勇士离世深感痛惜，纷纷发文或受访表达无尽的哀思与不舍。

向海岚悼港姐战友吴文忻

曾与吴文忻同届参加1998年香港小姐的向海岚，得悉噩耗后于Instagram上载多张二人昔日的珍贵合照，并撰写长文深情悼念好友。向海岚透露，几天前正是两人相识28周年的日子，当时她已因未收到对方讯息而感到忐忑，原打算完成内地工作回港后相约见面，没想到却收到这个令人心碎的消息。向海岚在字里行间流露出满满的不舍，回忆起吴文忻总是充满正能量且最鬼马惹笑的一位。她更忆述去年为吴文忻的新书写序时，对方曾感动落泪，两人原本约定要好好畅谈，可惜这个约会已成永远的遗憾。向海岚期盼好友在天家能够无忧无痛，继续过著快活人生，并感叹这次经历让她更深刻体会到必须学习真正做到珍惜眼前人及活在当下。

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陆诗韵赞扬吴文忻抗癌期间助他人

另一位圈中好友陆诗韵在接受《星岛头条》访问时，以「抗癌勇士」来形容这位昔日好拍档吴文忻。陆诗韵表示：「我之前同文忻合作过，我哋会约食饭嘅，佢病咗之后就少咗好多见面，因为唔想太打扰佢。我觉得佢好把握时间去做好多，佢之前好想做，但又可能唔够胆或者时间（去做的事），佢用呢段时间都帮咗好多一啲有病嘅人，畀咗一枝强心针佢哋，系好正面，一啲都唔容易。佢自己身体上痛苦，有时成日见到佢直播分享，同埋佢有家庭，所以可以用『抗癌勇士』去形容佢，可幸系佢喺呢段时间完成咗佢嘅心愿！可能系出歌等各样，佢为自己或社会都好，或者对一啲有其他病、同佢一样经历嘅人都好，畀咗好多支持同帮助，我觉得佢好好把握咗呢段时间。」

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马浚伟欣赏吴文忻抗癌路上坚毅不屈

身在内地工作的马浚伟得悉吴文忻离世后同样深感难过。他在回应《星岛头条》时大赞吴文忻的坚毅不屈精神，马浚伟表示：「我在深圳，我刚刚看到（吴文忻死讯）！当然难过，但她的坚毅不屈精神已经感动了和教育了很多市民，她这份精神很有价值也很宝贵。」与吴文忻拥有共同信仰的马浚伟祝愿好友在天家再没有痛苦，能够好好休息，并深信他日两人在天家定必能再次相见，期待届时能再一起高歌。事实上，马浚伟与吴文忻在音乐上有著深厚的渊源。去年初，吴文忻曾受到郑秀文的得奖感言启发，重新燃起出歌的梦想，但随后于二月因病情恶化入院而令这团火一度熄灭。出院后一步步康复的她深感冥冥中有神引领，而时任新城广播行政总裁的马浚伟得知其出歌心愿后，体恤她需承担高昂的抗癌医疗费用，于是亲自介绍团队免费为她制作新歌《重生》。为表扬这份坚毅不屈的精神，去年12月举行的新城广播颁奖礼上，大会更特别颁发奖项予这位「抗癌勇士」，当时吴文忻亦亲口对马浚伟的无私支持表达深切感激。与吴文忻拥有共同信仰的马浚伟祝愿好友在天家再没有痛苦，能够好好休息，并深信他日两人在天家定必能再次相见，期待届时能再一起高歌。

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此外，好友傅楚惠亦在Instagram上分享了与吴文忻的合照，难掩悲痛之情，留言表达了对好友的万分不舍：「Nat... 不舍得妳，不舍得妳。」吴文忻虽然离开了大家，但她积极面对生命及勇敢抗癌的坚韧意志，将永远留在各位圈中好友与广大市民的心中。

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