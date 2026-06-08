张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」

圈中人缘极佳的「修哥」胡枫昨晚（7日）于红馆举行的《修哥无限枫骚演唱会2024》圆满落幕，台前星光熠熠，后台一样精彩！金牌经理人钟珍今日（8日）于IG分享了一段超珍贵的后台影片，可见胡枫契仔、影帝张家辉与歌神张学友、陈奕迅（Eason）及天王刘德华的互动，由于要上台唱歌，张家辉难免有些紧张，更获多位圈中好友为他打气，场面搞笑又温馨。

张家辉「化骨龙上身」与张学友互动

影片以「POV: 当你present前少少紧张 同事过哂嚟鼓励你」为题，一开场就见到张家辉似乎有啲紧张，「阿哥」歌神张学友即刻上前捉住佢双手，好似过电咁款，笑住话：「点呀你，好似好紧张咁！」张学友更爆笑称：「因为知刘德华嚟咗，好紧张？」张家辉遇到熟人即时露出笑容，见到张学友身形fit爆，忍不住出手摸他身体，更十足「化骨龙上身」搞笑说：「你而家好似实实净净咁！」张学友说：「我有做Gym（健身）㗎，一个礼拜做一次！」场面相当爆笑。

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陈奕迅：你系专业歌手嚟㗎

接着陈奕迅入镜，张家辉表示自己上台唱歌是「插科打诨」，陈奕迅搭着张家辉膊头说：「唔系呀？你系专业歌手嚟㗎！你系出过唱片嘅歌手嚟㗎，你知唔知呀？」之后更肉紧地揽住张家辉，摇着他大叫：「好多Fans㗎！」画面就似大人鼓励小朋友，网民都表示「劲有爱」。

刘德华爆张家辉「秘密」？

之后，天王刘德华亦现身，网民见到刘德华与张家辉同框，即联想到他们早年合拍的电影《赌侠1999》、《赌侠大战拉斯维加斯》、《赌城风云III》、《黑马王子》等。刘德华见到张家辉就即送上一个温暖拥抱，张家辉说：「你知唔知我唱《忘情水》？」刘德华表示：「知呀，你『阿哥』话咗畀我听呀！」由于张学友与张家辉外形相似二人早年常被网民笑称是「失散亲兄弟」，网民笑指华仔爆出二人「真实关系」，有网民留言：「都话你两个有亲㗎啦」、「华仔都叫学友做家辉『阿哥』，笑死」、「可见张学友同张家辉系『兄弟』，早已是圈中公开的秘密」。而张家辉亦在后台遇上罗嘉良，令人想起TVB经典剧集《天地豪情》。

而草蜢的蔡一智亦捉紧机会，搞笑问张家辉：「你要做我哋嘉宾！」蔡一杰在旁表示：「要跳舞㗎㖞！」令张家辉哭笑不得说：「我又要淆淆哋……」

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张家辉重提陈奕迅金像奖经典一幕

影片最后更有「彩蛋」，张家辉忆述早前陈奕迅于金像奖颁奖典礼唱歌，被冯德伦Cut歌经典一幕，张家辉笑指：「𠮶日你唱两句，冯德伦就Cut你！Cut得早得滞，下次我就话佢。」陈奕迅即刻笑到见牙唔见眼，后台充满欢乐气氛。

不少网民看影片都表示这个阵容真是「可遇不可求」，「粒粒都系巨星」、「成个后台都系神」、「好难得见到佢哋咁样玩埋一齐」，纷纷表示羡慕！

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