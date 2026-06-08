胡枫演唱会丨修哥约5小时红馆骚唱45首歌 超强嘉宾阵容网民赞劲抵睇 力推明年攻启德主场馆

94岁的胡枫（修哥）昨日（7日）于红磡体育馆举行《修哥九五至尊无限枫骚演唱会》，全场爆满，气氛热烈！胡枫今次开骚不仅为歌迷带来满满的集体回忆，更凭住过人魄力，以94岁140日之龄成功挑战健力士世界记录，成为「举办演唱会最年长的华语艺人」。演唱会长达约5个小时，巨星嘉宾阵容空前鼎盛，令一众网民激赞门票「劲抵睇」，更纷纷留言力推胡枫明年「乘胜追击」，进军启德主场馆开大骚！

胡枫与嘉宾马拉松式献唱45首金曲

胡枫的魄力令网民佩服！昨天的演唱会大约由下午3时半开始，一直唱到晚上8时10分，足足举行了约5小时。胡枫全程中气十足，一共唱了45首经典金曲，从《Monica》、《情花开》到《呼吸有害》、《还是觉得你最好》，跨越不同年代的流行曲都难不倒他，让台下观众听得出耳油。

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星光熠熠贺胡枫

要数全晚另一高潮，绝对是堪称「史上最强」的嘉宾阵容！胡枫在圈中人缘极佳，昨晚获多位天王巨星及好友力撑，包括刘德华、杨千嬅、Big Four、草蜢、罗嘉良、陈奕迅、陈松伶、周柏豪、陈百祥、莫文蔚、黄日华、狄波拉、汪明荃、Joe Junior、陈欣健，以及黄博、刘洋、张雨辰、胡子贝等。

胡枫演唱会门票被炒高三倍

此外，胡枫的两位契仔张学友及张家辉亦有亲临现场支持，场面温馨震撼。由于嘉宾阵容太过星光熠熠，一票难求，据悉演唱会门票在开骚前更一度被黄牛炒高三倍，可见胡枫的号召力惊人！

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胡枫演唱会台下众星云集：

网民激赞胡枫演唱会「劲抵睇」

演唱会结束后，各大社交平台及讨论区都被胡枫的演唱会洗版。大批网民激赞今次演唱会值回票价，认为单是欣赏嘉宾演出已经回本，直指最贵门票只需 $980 就能睇足5小时加海量天王巨星，绝对是「劲抵睇」。加上一众嘉宾在台上与胡枫的互动爆笑，而且胡枫仍然精灵、转数快，不少网民都指演唱会独一无二：「你去其他演唱会睇唔到张家辉搞笑到咁」、「好似睇80年代《翡翠歌星贺台庆》咁，好多巨星」、「阵容劲过金像奖」、「下年开启德啦」、「我下年都要抢飞」、「帮阿妈抢到飞，早知自己都去睇啦」、「寻晚阿妈睇到8点都未返嚟食饭」、「建议下年要有中场休息，台上台下老人家都需要唞唞」。

由于口碑载道，不少网民更强烈呼吁胡枫不要停步，力推他明年进军场地更大的「启德主场馆」举行演唱会，让更多错过今次红馆骚的粉丝能够入场朝圣，延续「无限枫骚」的传奇！

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【胡枫演唱会精华懒人包】

项目 详情 演唱会名称 修哥九五至尊无限枫骚演唱会 日期 昨日（6月7日） 地点 红磡香港体育馆（红馆） 演出长度 约5小时（下午3:30 - 晚上8:10） 官方票价 HK$980 / $780 / $580 / $380 创下纪录 健力士世界记录「举办演唱会最年长的华语艺人」（94岁140日） 重量级嘉宾 刘德华、张学友、张家辉、陈奕迅、杨千嬅、Big Four、草蜢、莫文蔚、汪明荃等

🎵 附：胡枫演唱会完整歌单（共45首）

《Monica》

《情花开》

《相识也是缘份》

《往事只能回味》

《每一个晚上》

《千枝针刺在心》

《俩忘烟水里》

《松伶》

《乌托邦》

《I Love You More Than I Can Say》

《搀扶》

《友谊之光》

《DoReMi》

《Only You》

英文歌Medley《Move It》、《The Young Ones》

《前程锦绣》

《BIGFOUR》

《愿你代我真的好》

《少女的祈祷》

《勇敢的中国人》

《万水千山总是情》

《我找到自己》

《找不着借口》

《双星情歌》

《新禅院钟声》

《难兄难弟》

《天地有情》

《凤阁恩仇未了情》

《百花亭之恋》

《问我》

《世界会变得很美》／《Deborah》/《一帘幽梦》

《你的眼神》

《明星》

《念亲恩》

《世上只有》

《随想曲》

《月亮代表我的心》

《呼吸有害》

《旧欢如梦》

《Shall We Talk》

《分分钟需要你》

《你是如此难以忘记》&《忘情水》

《不老的传说》

《还是觉得你最好》

大合唱：《朋友》&《Chaser》