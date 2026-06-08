Coffee林芊妤证电视台多人玩小圈子 曾演《金枝2》避谈龚嘉欣是非 爆有人扮被恰装可怜

Coffee林芊妤今日（8日）现身尖沙咀出席活动。早前梁嘉琪大爆拍摄TVB剧集《金枝欲孽贰》时遇女星「指指点点」，矛头直指龚嘉欣。曾参演该剧的Coffee今日（8日）受访亦被问到当年拍剧时的是非，更大爆电视台有「小圈子」文化！同时，她亦大方回应了早前自家品牌宣传照的「走光」疑云，以及分享照顾患病家人的近况。

Coffee谈《金枝欲孽贰》是非

梁嘉琪早前接受访问时，大爆当年在横店拍《金枝欲孽贰》有女星在片场「指指点点」，网民纷纷猜测嫌疑人之一是龚嘉欣。当年曾在该剧做宫女、饰演龚嘉欣下属的Coffee，被问到此事时表示过去了的事不想再讲，认为大家都应该成熟了很多。她谓大家对每件事都有主观的感觉，自己当时只是求做好本份。

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Coffee爆电视台多「小圈子」

不过，Coffee随后大爆当年在TVB时见证「小圈子」文化，表示：「我觉得电视台都有好多人玩小圈子，就算我哋宫女入面都会见有，我都好惨，因为我个样可能比较凶狠，人哋会觉得我应该系恰人𠮶个，但其实唔系我，我系俾人恰𠮶个。即系可能佢扮可怜，又搞到啲人觉得好似我恰佢，但佢喺其他人面前又好似同我冇嘢。」

Coffee笑指自己性格「戆居居」，见到别人柔弱就会冲出去保护对方，结果最后自己就成为受伤的人：「即系自己做咗冤大头，俾人话𠮶个反而系我。你问我𠮶阵时有冇听到啲咩，我都有，但过咗咁耐我都唔会再讲，识我嘅朋友都知，我唔讲人是非。」提到龚嘉欣，Coffee表示认识对方很多年，虽然已好久没有见面，但觉得对方现在成熟了很多。

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Coffee亲解美照走光疑云

除了剧集是非，早前Coffee为自家品牌拍摄宣传照时，当中一张相片下体惹来走光疑云。对此，Coffee大方澄清，指自己发布前有把关，不觉得相片性感，并强调内衣款式普通且以舒适为主。她解释道：「可能系个折位，唔系走光，好小事！」她又笑言现在经济环境不好，所以自己亲自出动做Model宣传，同时亦多谢大家赞她身形OK。

工作忙碌之余，Coffee亦透露最近不幸病倒。她表示因为老公、儿子及女儿早前「病完又病」，自认抵抗力强的她撑到第四次才终于「中招」。她坦言女儿生病时最令她心痛担忧，因为自己每晚也要起身喂奶，见到女儿病到把声变了，又唞不到气，幸好最后没有发烧，现时正慢慢康复中。

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