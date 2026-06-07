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中年好声音4丨许志安车婉婉世纪合体对唱《会过去的》 任评审听周志康唱歌忆亡母

影视圈
更新时间：22:30 2026-06-07 HKT
发布时间：22:30 2026-06-07 HKT

无线（TVB）歌唱节目《中年好声音4》战况越来越激烈！最新播出的「安歌之夜」上半场赛事成为网民热话，大会特别邀请了许志安担任嘉宾评审，并由资深传媒人查小欣、形象顾问兼歌手马天佑出任「知音人」点评十四强选手。今集参赛者齐齐挑战许志安90至千禧年代的经典神曲，除了选手表现亮眼，许志安与车婉婉久违同台合唱《会过去的》，更是勾起无数观众的集体回忆，掀起全晚高潮！即睇今集《中年好声音4》精华亮点。

许志安车婉婉世纪合体唱《会过去的》

节目一开播即为观众送上最大惊喜，嘉宾评审许志安与主持车婉婉惊喜合体，完美演绎经典对唱情歌《会过去的》，默契十足的表现让全场观众欢呼声不断，掌声雷动。看见一班参赛者要在自己面前挑战「安歌」，许志安亦大方分享台上演唱的减压贴士，笑言最重要是放松心情：「当自己喺屋企冲紧凉嘅心情唱就最好、最自然。」成功为现场紧张的气氛稍微降温。

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周志康唱《一步一生》许志安感同身受忆亡母

打头阵出场的周志康（细孖）今集大打温情牌，在太太、两名女儿及父母亲身到场打气下，以沉稳扎实的「靓中音」献唱《一步一生》。完美发挥不仅获得评审海儿及张佳添的一致赞赏，背后的故事更令人动容。

周志康表示此曲是特别送给母亲，感谢她一直以来提供最大的情绪价值，更哽咽道：「佢好支持我做任何嘅嘢，佢每一日都重播我唱歌片段。」这番话深深触动了许志安。安仔忆述当年每次录好新歌，都会第一时间让母亲「先听为快」，即使是《翻腾》、《反正经》等节奏强烈的快歌，母亲虽然未必听得懂，但依然会大赞好听。两人的母子情故事引起强烈共鸣，场面感人。

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「小野猫」蔡宓婕《烂泥》大爆发

一向形象充满正能量的「小野猫」蔡宓婕，今集挑战自我，选唱演绎爱情中卑微姿态的《烂泥》。她开首以清唱带入，随后以层递式爆发将负面情绪完美释放，展现出「能收能放」的高超唱功。

评审张佳添听后忍不住拍手叫好，大赞她演出一个「爽」字，不仅低音处理得宜，其胸腔共鸣（Chest Voice）更是极具感染力，更笑言若节目设有「最佳胸腔奖」，绝对非她莫属。性格乐观的宓婕笑指，平时虽然是一只「很Cute的小猫咪」，但偶尔也会有负面情绪，今次正好将这些情绪转化为演唱的养分。

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配音员陈旭培表现紧张似机械人

至于在上个回合凭广东歌《心酸的情歌》勇夺MVP的「靓仔配音员」陈旭培，今集以《我的天 我的歌》出战。有别于原曲的失恋意境，他将歌曲重新解读为「一段逝去的友谊」。不过，可能因为背负著MVP的光环，陈旭培演出时难掩紧张，更被评审肥妈（Maria Cordero）一语道破，指他一边唱一边Un住数拍子的模样「似足机械人」，成为赛事中的一个小插曲。

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