94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑

94岁的「修哥」胡枫今日（7日）于红馆举行《修哥九五至尊无限枫骚演唱会》，大会于尾声正式宣布胡枫成功以94岁140日成功挑战健力士世界记录，成为「举办演唱会最年长的华语艺人」！胡枫演唱会吸引了半个娱乐圈的巨星到场支持。在演唱会尾声，神级神秘嘉宾刘德华惊喜现身献花。由于演唱会进行了接近5小时，胡枫明显面露疲态，大会迅速安排椅子，刘德华与张家辉随即一人站一边，贴心地搀扶胡枫坐下。刘德华摆出型仔姿势笑言此时像「赌神」一样，胡枫笑指听到张家辉唱《忘情水》就想起刘德华，刘德华随即叫张家辉再唱，张家辉搞笑大叫：「系都你唱啦！」刘德华便即兴唱了几句，最后与全场群星大合唱《朋友》，为这个历史性之夜画上完美句号。

黄日华服侍胡枫饮水抹嘴

演唱会全晚互动笑料百出，黄日华整晚担当胡枫的「开水专员」，服侍胡枫饮水并温柔帮忙抹嘴，却被胡枫笑指他不醒目、请错人，黄日华随即认真地笑说：「加两旧！」引来全场大笑。专程由北京返港的陈松伶与胡枫合唱时不小心忘记歌词，大赞胡枫记性比自己还好；曾饰演胡枫孙子的周柏豪上台时透露胡枫曾教他「每日要锡老婆」，胡枫随即八卦问：「柏豪老婆是否有多谢我？」

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胡枫寸爆：日日挂住中国城

到阿叻陈百祥出场时，胡枫指他厚面皮不请自来，陈百祥指自己出一只碟在红馆开了七场演唱会，但胡枫未出过碟又开七场演唱会，所以自己要来踢馆，胡枫再笑指70岁时阿叻也不请自来，台上播出当年两人在红馆跳舞片段。陈百祥表示胡枫中国成语用得好，胡枫即搞笑说：「咩中国城啊？你成日谂起中国城！日日挂住中国城。」胡枫又谓虽然对陈百祥印象麻麻，但自己两场演唱会，陈百祥每场也会买100张飞畀朋友睇，陈百祥指是怕他演唱会唔爆，又谓胡枫靓仔过自己，胡枫即说：「靓仔过你就梗系！」陈百祥指全世界只有谢贤和胡枫话靓仔过自己，但自己不卖样是卖内涵，但自己没有，之后他唱出《I Love You More Than I Can Say》，期间更与「舞王修」跳茶舞。

其后，胡枫与肥妈、Joe Junior合唱，而BIG FOUR成员许志安与张卫健亦上台，张卫健拉胡枫到一旁休息并叫他「Sit」，胡枫反击：「年纪大成日被后辈指指点点，唔该你啦马百良！」张卫健澄清自己姓张，胡枫即反问：「咁马百良系你边个？系你老窦啊？」令全场爆笑。

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胡枫向汪明荃笑指：唔好害我㖞

多位乐坛天后与视帝亦与胡枫留下了经典对话。杨千嬅感激当年拍《新紥师妹2之美丽任务》获得胡枫照顾，胡枫则幽默指杨千嬅演的电影影响了他的妹妹：「因为我妹妹叫春娇，她的老公叫志明。」汪明荃出场唱《勇敢的中国人》，胡枫指汪明荃好俾面，70岁已帮他做嘉宾，两人看片段后互赞靓仔靓女，之后汪明荃唱《万水千山总是情》时叫胡枫跳舞，胡枫就笑谓：「你唔好害我㖞！」虽然胡枫没有跳舞，但他也是站在旁边陪着汪明荃唱毕整首歌。

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胡枫四个曾孙上台献花场面温馨

罗嘉良专程从北京返港，与胡枫合唱《难兄难弟》时在台上又un又扭；薛家燕现身时，却要90多岁的胡枫扶著穿高跟鞋的自己，并笑说八岁时被胡枫打了一巴掌「打到演技大增」。草蜢成员蔡一杰关心问胡枫会否感到疲倦，胡枫笑称：「现在这个时间是瞓晏觉的时候。」草蜢带领全场玩人浪，胡枫得戚笑说：「咁我真系叻过你，我唔唱歌都有人浪！」台下的狄波拉亦被胡枫即兴点名清唱，狄波拉自爆为了胡枫的演唱会而失眠，更叮嘱他换衫时不要换裤免得受伤。胡枫亦热情向台下的罗艳卿、罗兰及卢海鹏打招呼，随后胡枫的四个曾孙上台献花拥抱，场面温馨。

莫文蔚、陈奕迅惊喜现身

惊喜一波接一波，莫文蔚现身合唱，胡枫贴心地为6月生日的她送花并唱生日歌，莫文蔚大赞胡枫破世界纪录「好犀利」；陈奕迅惊喜现身合唱《旧欢如梦》，中途更肉紧亲了胡枫一啖，陈奕迅透露胡枫曾主动问他是否有工作给自己，其实是借此给予机会和后辈合作，令他十分感激。

契仔张家辉唱《分分钟需要你》

随后，胡枫特别准备打油诗「边个够我威、边个够你威，就系张家辉」介绍契仔张家辉出场唱《分分钟需要你》。张家辉唱毕后笑言刚才被胡枫拉得太远，看不到歌词显示屏，胡枫即时窒他：「演唱会睇显示屏吗？」之后张家辉问胡枫，上年你又是要唱这首《分分钟需要你》，是否要「带你到天空去」是配合美国总统解释UFO？胡枫就指是称因他唱得好。

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胡枫演唱会台下众星云集：

张家辉拿胡枫与罗兰绯闻说笑

张家辉更搞笑追问胡枫与罗兰的绯闻：「契爷，你Lady（罗兰）今日又喺度，我见到你们早前流出的私密照在『打车轮』？但见你条脷伸了过去？」胡枫秒回：「你知不知道现在有AI，这些是小儿科。AI都有脷㗎嘛！」

胡枫与张学友、张家辉互动笑爆全场

紧接登场的另一契仔张学友，献唱《不老的传说》并大赞胡枫令后辈十分佩服。张学友笑指张家辉胆大包天：「家辉很勇敢，够胆唱《忘情水》，你知不知道这世上几多刘德华粉丝在！」张家辉随即醒目地问台下观众：「刚刚钟不钟意我唱《忘情水》？」得到全场欢呼，张学友无奈笑说：「OK啦，你哋都话『得』，仲有咩好讲。」当张学友准备下台时，胡枫质问：「咁你上嚟做乜嘢？」张家辉笑指胡枫「寸嘴」，胡枫随即用温柔语气重问：「学友哥你上来做乜？」张学友笑称是因为罗兰的绯闻而来：「因为你啰！701服务公司。早前传胡枫与罗兰姐很劲，我每次打电话给胡枫也会说：『701服务公司，有乜可以帮到你！』」胡枫即时修正他：「有乜事快啲讲呀！」两名契子与胡枫合唱《还是觉得你最好》后，张学友更向胡枫下战书：「你呢个纪录等我嚟破，到时我破例请你做演唱会嘉宾！」

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