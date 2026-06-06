许志安10月红馆演唱会获郑秀文力撑 亲解暴瘦之谜 李彩华自爆获00后小鲜肉追求丨公益金

群星汇聚为善事不遗余力！许志安、谭俊彦、陈展鹏、姚焯菲、李彩华、何嘉莉、俞可程，以及魔音女团（宋宛颖、倪乐琳、庄子璇、乔美莎、倪嘉雯、卢映彤）等，今晚（6日）齐齐为慈善节目《万众同心公益金》倾力演出，场面星光熠熠。

许志安打头阵献唱经典亲解「暴瘦」传闻

当晚由许志安（安仔）打头阵演出，一连献唱《一步一生》、《二人行一日后》及《信天翁》多首经典金曲，听出耳油。早前有报导指许志安身形暴瘦，引发歌迷关注。对此，他亲自解开暴瘦之谜，表示自己一直有保持做运动和控制饮食，并不觉得自己过瘦：「可能早前宣传新歌时压力比较大。既然有人觉得我瘦了，上个月 BIG FOUR 在马来西亚开骚时，我就放心去食，现在已经食肥了不少！」

许志安透露，现时在家中会尽量吃得清淡。被问到是否跟随太太郑秀文（Sammi）的健康餐单时，他笑言：「不是，和朋友出街食饭乜都食。但我对味精敏感，在街外食饭容易脸肿和颈痛，所以在家时会食得清啲。」

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许志安再战红馆爆郑秀文给贴士

提到乐迷最关心的演唱会消息，许志安落实将于今年10月登陆红馆开演唱会！这亦是他相隔11年后，再次举办的个人大型售票演唱会。许志安表示目前正与监制和导演密集开会商讨演唱会流程：「除了必唱的经典旧歌外，部分歌曲也会重新编曲，希望让入场观众有新鲜感和惊喜。」

为了呈现最佳状态，许志安打算提早进行排舞，让自己对舞步更加熟练。不过他幽默地表示，自己无法应付「蜈蚣弹」这类高难度动作：「这些留给张卫健去做吧！」问到太太郑秀文有没有给予意见或指导，许志安甜笑指郑秀文只有简单而窝心的鼓励：「她叫我『真心努力唱』。」

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李彩华重返乐坛将举办演唱会

同场的李彩华（Rain）与马天佑、张新悦、何嘉莉及 YS Group 合作献唱串烧歌。李彩华表示能够兼顾唱歌与做善事，感到非常开心。她提及早前在方力申演唱会上，与陈晓东等人惊喜合唱，勾起了无数青春回忆，坦言演唱会后几日依然感到「血脉沸腾」。

这次演出再次燃起她的音乐火花，李彩华笑言现正积极四出收歌，渴望在乐坛上再次发光发亮，并向歌迷大派定心丸，透露有计划于今年内举办个人演唱会。

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李彩华承认获「00后」小鲜肉追求

除了音乐事业有新动向，李彩华的感情生活亦备受关注。最近她在访问中提到不介意与「小鲜肉」拍拖，却被眼利的网民翻出旧帐，指她多年前曾表明抗拒与比自己年轻的男士发展。

对于网民的「考古」，李彩华笑指自己早就忘记讲过如此「大逆不道」的说话：「以前的确比较喜欢大过我的男仔，但现在又觉得小鲜肉可以俾到好多『情绪价值』我。」被问到能接受多大的年纪差距时，李彩华态度开放地回应：「成年就可以！当然都是先做朋友，有感觉才有下一步。」她更大方自爆目前不乏追求者：「现在都有小鲜肉追求我，有啲是06、07年（出生）的男仔呢！」

陈展鹏、谭俊彦压轴登场

陈展鹏、谭俊彦和张振朗为当晚的节目担任压轴演出嘉宾。谭俊彦笑指同场的陈展鹏是「唱歌担当」，有他在场就完全不用担心；而陈展鹏则谦称大家都是多才多艺。谈及同场演出的年轻女团，谭俊彦透露曾问过11岁的女儿是否有兴趣组女团，却被太太劝阻。他表示女儿其实对舞台剧更有兴趣，更笑指女儿当日与弟弟一起担任主持，比他这个做爸爸的还要忙碌。

提到陈展鹏与谭俊彦早前在清谈节目《夫妻肺片》中大谈夫妻相处之道，节目中的「致电老婆环节」引发不少热话。陈展鹏致电太太单文柔时「口供不夹」，更被老婆大爆当年没有正式求婚！对此，陈展鹏笑言最初没想过节目要即场打电话，甚至搞笑反问监制「不打电话是否无骚钱」。不过他解释，事后其实有特意飞到英国补办求婚，只是未必能完全满足太太的要求。他幽默表示：「求婚很少会问其他人意见，萧正楠都求了几次婚才成功啦！」并笑称不会再补求婚，就算补也是补其他事，凡事要「向前看」。

至于同场的谭俊彦则表示，完全不担心在节目中致电太太，更笑指太太看完节目播出后，反而自嘲声音听起来「很老、似男人」，夫妻互动相当惹笑。

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