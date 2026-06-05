炎明熹强势登《歌手2026》舞台 助阵周兴哲对唱惹热议 离巢TVB内地人气势不可挡

现年21岁的炎明熹（Gigi）迎来演艺事业新突破，她无预警向粉丝派发惊喜，落实登上湖南卫视王牌音乐节目《歌手2026》的舞台。今次获节目组亲自点名邀请担任第三期联名赛的助演嘉宾，不但引证了Gigi在内地市场拥有极高人气与号召力，更代表了官方对其深厚唱功的绝对肯定。她将于今晚（周五）的现场直播中，与台湾情歌王子周兴哲首度梦幻联乘，共同演绎Gareth.T的作品《颜色》，务求在全开麦的高压舞台上展现「港乐新声」的慑人实力。

炎明熹有资格做正式参赛歌手？

Gigi现身《歌手2026》的消息一出，瞬间引爆网络热话。大批网民及「Gi炎粉」收到消息后都表示万分期待这场震撼的合作舞台。不过，与此同时亦有不少声音为Gigi「抱不平」，大批网民纷纷留言指出，以炎明熹现时的顶级唱功、大将之风及舞台感染力，绝对有足够资格以「正式参赛歌手」的姿态迎战，期望她未来能真正以首发或踢馆歌手身份参赛。

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炎明熹跟TVB曾陷合约纠纷

回顾炎明熹近年的星途，可谓迎来了华丽的蜕变。她在2024年曾因与TVB的合约纠纷而陷入事业低潮，一度绝迹幕前；到了2025年中，与旧东家合约圆满结束的她火速重启演艺事业，先是宣布自立门户成立个人工作室，其后更风光加盟Sony Music（索尼音乐）大中华区，晋升为中港台三地共同重点栽培的艺人。

炎明熹于内地极有人气

全面复出兼离巢后的Gigi积极开拓内地版图，早前已率先登陆内地大型音乐盛事「长沙草莓音乐节」大展歌喉，献唱《风旅》等个人作品，人气势不可挡。如今再下一城，成功踏上《歌手2026》这个极具指标性的音乐竞技舞台，标志着她的内地演艺事业布局已全面启动。

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