简慕华谈与戚其义关系 曾传拍拖多年嫁圈外男友断绯闻 一原因惹Brian质疑：阿戚系Gay？

由伍咏薇与李凯贤（Brian）主持的HOY TV清谈节目《九运会客室》近日邀请了简慕华（Rachel）及梁嘉琪担任嘉宾，节目内容辛辣，引起网民热议。继早前简慕华在节目中自爆初出道时曾遭男同事非礼的震撼经历后，HOY TV日前再释出「辛辣版」影片，内容聚焦简慕华与金牌监制戚其义（阿戚）多年的绯闻关系。

简慕华强调与戚其义仅为朋友

在节目中，主持人Brian单刀直入，要求简慕华分享与戚其义的关系，是否曾经拍拖。简慕华坦言，二人从来都不是传闻中的情侣关系，强调彼此是「好朋友」。她解释：「男女之间不一定没有朋友可做，做得朋友，就一定是好朋友。」她更表示，自己已经结婚，如果曾与对方有过恋人关系，婚后便不可能继续跟对方维持朋友关系，而近年仍可见二人常聚会及做运动，可见关系仍很好。

不过Brian对简慕华的说法仍有质疑，因他认为男女是不可能有纯友谊，当简慕华强调二人只是纯友谊时，Brian大胆追问：「要Gay先可以做到好朋友……即系阿戚系Gay呀？」此话一出，令在镜头外的伍咏薇与梁嘉琪大笑，而简慕华随即再极力否认并重申：「系好朋友！」

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简慕华曾为戚其义爱将传绯闻多年

戚其义过去最广为人知的一段情史，便是曾与邵美琪有过一段长达七年的感情。不过，后来因为戚其义过于忙碌于工作而冷淡了对方，导致两人渐行渐远，最终选择和平分手。而戚其义另一段最为人熟知的「恋情」就是与简慕华的绯闻。

回顾简慕华在TVB时期，她深得金牌监制戚其义的赏识，被外界视为其「御用爱将」之一。二人合作无间，共同参与了多部脍炙人口的经典重头剧，包括《火舞黄沙》（2006）、《天与地》（2011）及《心战》（2012）等。由于二人当年经常出双入对，因此传出绯闻，关系一直被外界形容为扑朔迷离。

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简慕华婚后移居加拿大

这段疑幻似真的绯闻最终在2017年画上句号。当年，简慕华宣布与圈外男友结婚，并一同移居加拿大，一度淡出幕前，享受平静的婚姻生活。直至近年，她戏瘾大发，回流香港参与ViuTV大热剧集《大叔的爱》等演出，再度活跃于观众眼前。这次她在节目中罕有地亲自剖白与戚其义的真实关系，终于为这段流传多年的绯闻作出了清晰的澄清。

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戚其义激罕现身惊变白头翁：