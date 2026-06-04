张宝儿豪宅「漏屎水」大反转？错怪邻居揭发污水来自家中 事件水落石出唔使搬出6千万住所

袁伟豪与张宝儿夫妇价值逾6,500万的清水湾「傲泷」豪宅，日前爆出天花「漏屎水」风波，引发全城关注。正当外界以为是与楼上邻居的纠纷时，事件迎来戏剧性发展！张宝儿日前在社交平台更新最新情况，亲自解开谜团，原来问题的根源并非来自楼上，而是自家墙内的热水管爆裂所致。

张宝儿：感谢邻居，情况已受控

早前因家中漏水而濒临崩溃的张宝儿，透过Instagram限时动态向关心她的朋友和粉丝报告最新进展。她写道：「和关心的朋友报告一声，感谢楼上邻居热心帮忙协助检查，家里滴水已经找到源头，应该是我们墙内的热水管裂了～情况已经受控处理好，多谢大家的关心和帮忙」。从张宝儿的文字可见，漏水事件已经「水落石出」，真凶是自家墙壁内的热水管。她特别感谢楼上邻居的热心协助，澄清了早前可能引发的邻里误会，同时表示情况已受控。

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张宝儿豪宅变「屎水屋」 一家健康堪忧

回顾事件开端，张宝儿日前在IG崩溃发文，指家中天花板持续渗漏疑似来自楼上单位的污水，形容「全是宝宝，真的不能接受天天漏屎水！」，更透露污水导致电视机跳电损坏。由于家中育有大仔「袁咕碌」及一名幼子，卫生与健康问题令她极度忧心，一度萌生「好想即刻搬」的念头。

袁伟豪与张宝儿的爱巢是位于清水湾的著名豪宅「傲泷」，该花园复式单位实用面积达2,205平方呎。据悉，二人在婚前以6,568万港元联名购入，当时张宝儿的「内衣大王」父亲更豪付4,000万作为嫁妆，成为一时热话。如今豪宅发生漏水意外，所幸最终找到源头并得以处理。

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