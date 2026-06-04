施伯雄扮无知5年呃老婆？吴千语爆机心举动：都是在演戏 揭「倒追」百亿富三代细节

吴千语于2023年与「百亿富三代」施伯雄结婚，两人从拍拖到结婚一直爱得高调，并不时在社交平台分享甜蜜生活。日前，他们进行直播带货，过程中施伯雄尽显搞笑本色，更被吴千语大爆他为了让老婆服务，竟「扮演无知」长达5年，夫妻间的爆笑互动引起内地网民热烈讨论，纷纷笑称施伯雄是个可爱的「机心男」！

施伯雄扮蠢5年只为吴千语帮忙敷面膜

直播期间，两人一同介绍一款面膜产品。施伯雄先是搞笑地形容产品像「虾饺」，由于他发音出错，即引得全场大笑，吴千语更笑说：「等会直播间被封」。随后，吴千语向观众大爆老公的「惊人秘密」。她笑称，与施伯雄相处了5年后才发现，原来他一直假装不懂得如何拆开面膜包装和敷面膜，每次都装作笨手笨脚，让吴千语不得不亲自为他服务。直到最近，施伯雄才承认，他不是不会，而是觉得面膜的精华液「很黏」、「很恶心」，所以才一直装傻。吴千语恍然大悟：「我真的惊呆了，看了他5年都觉得他不会，原来都是在演戏！」这番爆料引来网民爆笑，纷纷留言：「施老师是心机男孩」、「太会了，学到了如何让老婆多做事」。

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施伯雄教追女仔靠「突然不找她」

吴千语接著加码爆料，称施伯雄不仅懂得如何「指挥」老婆，更是位「恋爱高手」。她透露，施伯雄曾教朋友追女生的秘诀：「你不能一直跟她说话，要突然不找她，这样她才会注意到你。」此番「高见」一出，再次引发网民热议，称赞他是「情感博主」、「可以开班教男生怎么追女生了」。

在被问到当初是如何追到吴千语时，施伯雄立刻反驳：「我不跟她说话，她天天发信息给我！」吴千语则笑得弯腰，场面十分甜蜜。

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