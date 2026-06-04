邓丽欣登台唱《电灯胆》音准飘忽不定 网民反应两极 曾夺叱咤大奖 开红馆骚唱功获激赞

邓丽欣（Stephy）在电影圈发展理想，近年更重拾歌手身份，不仅多次举办大型演唱会，更曾夺得叱咤「我最喜爱的女歌手」奖项，歌唱事业看似再创高峰，人气急升的她更被不少网民封「女神」。然而，日前她出席一场保险公司晚宴，献唱其代表作《电灯胆》的影片在网上疯传，却意外引发网民两极化的激烈讨论。部分粉丝大赞邓丽欣仙气十足、气质依然；但更多网民却毫不留情地狠批她当晚的表现，直指其唱功「大倒退」，成为Threads热话。

邓丽欣演唱声音吃力不断走音？

邓丽欣近年为演唱会下足苦功，其2023年及2025年举行的大型演唱会均获得外界一致好评，不少观众都称赞她唱功有显著进步。但在此次流出的晚宴影片中，许多网民认为邓丽欣的表现未如理想，声音略显吃力，高音部分更被质疑走音和不稳定。有网民留言表示：「演唱会明明进步咗，点知又打回原形？」、「可唔可以唔好再盲撑佢」、「唔系当年点会叫邓走音」、「呢一首以前到而家都唱得咁稳定」、「她不嬲唱歌都走音㗎啦， 所以之前啲人话进步咗， 吓？」、「以佢外表，如果唱得唔太差，当年做偶像歌手就红咗啦，驶乜而家先做返歌手卖情怀，证明真系唔得啰」、「叱咤佢攞最喜爱女歌手我O咗嘴」、「终于还原真相」，有网民质疑邓丽欣在演唱会上的完美表现可能依赖后制或Auto-Tune，而现场演出才直接反映真实力。

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登台打扮成焦点 网民：Everything is wrong

除了唱功成为众矢之的，邓丽欣当晚的造型也引来大量网民的「时装审判」。她身穿一袭贴身的深蓝色长裙，本应高贵典雅，但脚下却搭配一双极为抢眼的厚底鲜蓝色鞋，令整体造型显得格格不入。网民纷纷表示「看不懂」，狠批「裙、鞋、发型，everything is wrong」、「条裙着到佢好似有咗三个月」，认为这个「时装灾难」完全掩盖了她的气质，使整个表演的观感大打折扣。

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邓丽欣早前陷抄画风波

这次的唱功争议，也让部分网民重提邓丽欣早前卷入的「抄画风波」，指她人红是非多。她曾在个人画展上与粉丝大谈创作心得，事后却被网民发现，其多幅画作的风格与构图，竟与外国YouTuber及网络上轻易找到的画作极度相似，引发抄袭疑云。如今再因晚宴表现失准而成为新闻人物，让不少人感叹，艺人维持美好形象的确不易。