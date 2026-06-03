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钟景辉离世丨原定今日见面成永诀 卢宛茵落泪：我最崇拜就系King Sir 入训练班受教导毕生受用

影视圈
更新时间：17:33 2026-06-03 HKT
发布时间：17:33 2026-06-03 HKT

香港戏剧大师钟景辉（King Sir）于今早（6月3日）在睡梦中安详离世，享年89岁。与钟景辉亦师亦友的资深演员卢宛茵，原定今日下午相约探望恩师，岂料一早却收到钟景辉逝世的噩耗。卢宛茵在接受TVB娱乐新闻台访问时落泪受访，表示：「一早就收到佢嘅消息（死讯），我最崇拜就系King Sir，我好崇拜佢。我哋读训练班就系佢教我哋，个个都好尊重佢。」卢宛茵心情亦受钟景辉离世消息影响，她坦言：「我真系……听到都好冇心情。」

卢宛茵视钟景辉为恩师

73岁的卢宛茵1972年报考第2期无线电视艺员训练班，并于1973年毕业后加入无线电视，在电视剧《朱门怨》饰演二少奶角色成为她早年的代表作。卢宛茵入行数十载，至今仍不忘当时导师钟景辉教导，更有幸曾在《高朋满座》等剧集与恩师合作，今早突闻噩耗，悲痛欲绝。她在接受TVB娱乐新闻台电话访问时，声音颤抖，难掩悲伤之情，透露自己本已约好同学，今天下午就要去探望钟景辉，岂料对方今日在睡梦中离世。

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卢宛茵原定下午探望钟景辉惊闻噩耗

卢宛茵在访问中落泪表示：「我本来今日下昼，约了同学去探King Sir，点知今朝一早就收到佢嘅消息……」本是温馨的师生聚会，却因恩师的突然离去而留下一生遗憾，她坦言：「好冇心情」，这突如其来的打击让她难以接受。

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卢宛茵获钟景辉教戏毕生受用

谈及恩师，卢宛茵充满无限的感激与崇敬。「我最崇拜就系King Sir！」她表示，自己之所以能有拍戏机会，全赖于当年钟景辉将她招收入演员训练班，并亲自教导演，「佢喺训练班教我哋嘅，教得我哋好好，我一路做到今时今日，都系受佢嘅教导。」

卢宛茵曾受访忆述，钟景辉对演戏的严谨态度深深影响著她。她分享道，钟景辉所教导的一套，即使到现在可能被人觉得「out」（过时），但她依然奉为圭臬。而卢宛茵今日受访亦再度盛赞钟景辉是一位非常「叻」（厉害）的人，不仅是耶鲁大学戏剧硕士，更获得博士学位及无数奖项，学贯中西，对香港戏剧界贡献巨大。

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