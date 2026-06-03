钟景辉离世丨King Sir声音具特色为《寻找他乡的故事》录旁白 《赌神3》演高进师傅心寒奸笑成经典

人称「King Sir」的香港戏剧大师钟景辉，今早（6月3日）由其姪儿钟至权证实于家中安详离世，享年89岁。死讯传出后，令无数香港市民及演艺界人士深感惋惜。钟景辉一生奉献戏剧，集演员、导演、戏剧教育家与电视制作人于一身，是香港演艺界不可多得的泰斗。在宣告死讯之际，网民纷纷哀悼，并在社交平台回顾他精彩绝伦的演艺生涯。

钟景辉为《寻找他乡的故事》录旁白

谈及钟景辉最标志性的特征，无疑是他那极具磁性且节奏独特的浑厚声线。钟景辉说话时语速缓慢、咬字清晰，这把得天独厚的好声音让他成为无数纪录片及节目的御用旁白。

当中最为人熟知及津津乐道的代表作，绝对是他为亚洲电视经典纪录片《寻找他乡的故事》担任旁白。那充满文化底蕴与安抚人心的声线，完美道出了华人离乡别井的辛酸与苍凉，一句句经典旁白，如：「喺好耐以前，有啲人认为，头上有片瓦、脚下有块土地，系唔够嘅。所以，佢哋不惜离乡别井，漂泊半生……走到偏远嘅世界角落」，至今仍是金句。

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钟景辉参演《赌神3》奸笑令人难忘

除了出神入化的旁白功力，钟景辉在影视圈亦留下了无数令观众难忘的经典银幕形象。其中在电影领域中，他最为观众熟知的突破性演出，莫过于在电影《赌神3之少年赌神》中饰演高进的师傅「靳能」。

一向给人慈祥、正气印象的King Sir，在该片中罕有地挑战饰演城府极深的笑面虎大反派。他在戏中将虚伪狡诈、过河拆桥的角色特质演绎得淋漓尽致，与平日的和蔼形象形成强烈反差，一句形象他笑容的经典对白更是令人难忘：「他好像永远对著你笑，笑得你心里发寒」，精湛演技至今仍是无数影迷心中的港产片经典。

钟景辉拍摄逾30出电视剧集

自2003年起，钟景辉积极参与电视萤幕演出，参演了逾30部无线电视剧集，包括《甜孙爷爷》、《有营煮妇》、《巴不得妈妈...》及《老表，你好hea！》等，陪伴了一代人的电视黄金岁月。

钟景辉经典声音成后辈争相模仿对象

正因 King Sir 的声音与说话腔调极具辨识度，他那慢条斯理的神态更成为日后演艺圈的流行文化。许多著名艺人如王祖蓝、李思捷、卢海鹏、张继聪及林晓峰等，都曾在各大电视节目与活动中争相扮演 King Sir。这些搞笑模仿不仅深入民心、惹来无数笑话，更让 King Sir 的标志性声音跨越世代，永远留在香港人心中。

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