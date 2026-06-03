钟景辉离世丨King Sir抗大肠癌成功 坚持拍《牛下女高音》成遗作 曾指难再挨夜8年前退休

香港戏剧界殿堂级大师、人称「King Sir」的钟景辉，于今日（6月3日）早上在家中睡梦中安详离世，享年89岁。钟景辉一生奉献给演艺与戏剧教育事业，桃李满门。回顾King Sir的演艺生涯与身体状况，他曾于2016年确诊大肠癌，康复后仍坚持参与2018年拍摄、2019年播出的TVB剧集《牛下女高音》，该剧亦成为他最后的影视遗作，同剧还有黄心颖、吴岱融、龚慈恩、张振朗、蒋志光等。近年钟景辉深居简出，鲜有公开露面，已多年没有再接拍电影及剧集。

钟景辉2016年确诊大肠癌

钟景辉的身体状况一直备受外界与戏迷关注。2016年底，钟景辉在一次例行身体检查中，意外确诊患上第一期大肠癌。幸运的是由于及早察觉，他在接受微创手术后顺利康复，且过程无须进行化疗或电疗。虽然经历大病，但热爱戏剧的钟景辉对演艺的热情从未减退，更继续为舞台剧担任顾问的工作，病愈后依然十分有「戏瘾」，渴望重返幕前，接拍了TVB剧集《牛下女高音》演男主角，这部剧集亦成为他的遗作。

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钟景辉演《牛下女高音》成影视遗作

即使大肠癌初愈，钟景辉依然敬业乐业。他在2018年接拍了TVB剧集《牛下女高音》（该剧随后于2019年正式播出），在剧中饰演白千岩校长一角，展现了无可挑剔的精湛演技。拍毕这部剧集后，考虑到身体状况与年事已高，钟景辉便逐渐淡出幕前，专心休养。他曾受访表示身体状态已不容许他挨夜，只可应付少量客串的戏份，因此不打算再接拍剧集，至于舞台剧如果只演一场亦难止他「戏瘾」，2018年他决定正式退休。

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钟景辉近年出入需坐轮椅

退隐幕后，钟景辉近年生活极为低调，深居简出。直到2025年以及今年初，才陆续有好友探访的近况流出。前港台DJ夏妙然曾带同蛋糕到疑为护老院的院舍探望钟景辉为他庆生，当时他听到生日歌仍能跟唱，并发出招牌笑声；另外，前艺人余俊峰亦曾陪同他到西贡出游看海。从当时曝光的照片可见，晚年的钟景辉出入需依赖轮椅代步，身形明显消瘦了许多，身体状况出现了较大转变，但思路仍然十分清晰，面对镜头亦保持著不俗的精神面貌。

今日钟景辉被公布离世消息，震惊香港娱乐圈。其姪儿钟至权已发布声明证实死讯，表示伯父在睡梦中安详离世，家属目前正著手处理后事。

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