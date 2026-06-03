梁嘉琪爆TVB姐仔系双面人 龚嘉欣等卷入事件？ 伍咏薇揭女星于横店与人密会：间房有两把声

由伍咏薇（伍姑娘）与李凯贤（Brian）主持的HOY TV清谈节目《九运会客室》，最新一集请来了伍咏薇的多年好友简慕华与梁嘉琪担任嘉宾。三人因2012年合作拍摄TVB剧集《金枝欲孽贰》而结缘，朝夕相对下建立了深厚的姊妹情。节目中，她们大方分享了当年在内地横店拍剧时的种种秘闻，更大爆曾有女星在片场「指指点点」，幸得伍咏薇出手相助。

梁嘉琪拍剧被恰获伍咏薇抱不平

梁嘉琪忆述，当年拍《金枝欲孽贰》时资历尚浅，在剧组中面对一位「姐仔」女星时，常感到压力。她分享：「佢好钟意指点我哋每一个人，命令我哋做咩，佢名气高过我，不过佢件纪细过我哋，但佢成个『阿姐』咁样」，伍咏薇在旁插嘴表示：「总之招招积积咁啦！佢都系几指指点点，原来佢对住我系一个面口，对住啲主角系一个面口，然后对住佢哋又唔知点、藐嘴藐舌。」梁嘉琪分享该名「姐仔」连吃饭各人坐哪里都要安排，梁嘉琪说：「佢可能唔想我哋同导演、主角一齐坐。」伍咏薇抱不平上前拉走梁嘉琪，「佢（伍咏薇）会过嚟同我讲『嘉琪，跟住我，坐我隔离』」，二人亦因此成为好友。

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网民列出嫌疑女星有龚嘉欣？

梁嘉琪在节目中回忆道，伍咏薇当时曾问她：「点解成日俾佢虾㗎？」她更霸气地叫简慕华与梁嘉琪跟著她，直言：「我会保护你，你跟我尾。」此举让梁嘉琪和简慕华大为感动，也奠定了三人的姊妹情。而网民根据她们分享的内容，查找在剧中的「姐仔」女演员，比简慕华、梁嘉琪年轻，而且当时已颇有知名度的女配角分别有龚嘉欣、叶翠翠、苟芸慧等。

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伍咏薇与简慕华疑撞破他人好事

除了片场趣闻，三人也分享了在横店酒店的「奇遇」。伍咏薇提到，当时入住的酒店隔音很差，她们几位姊妹常聚在房中聊天。有一晚，她们清楚听到隔壁房间传来「怪声」。伍咏薇笑说：「明明book房𠮶个系一个人，点解有两把声嘅？」她们好奇地贴在墙上「听真啲」，简慕华表示：「其实𠮶间房开门唔应该系𠮶个人嘅。」意指有另一人在该人房中。简慕华续指：「𠮶个moment其实好尴尬，又黑……」梁嘉琪表示：「因为拉晒窗帘！」

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伍咏薇敲门惊见另一人应门？

伍咏薇与简慕华随后到该房间敲门，伍咏薇说当时竟不是由订房间的女星应门，而该女星就在房中探出头来说「咩事呀」。伍咏薇模仿该女星语气与动静，笑说：「咦，个样几似㖞！死喇！」伍咏薇更微微蹲下，形容对方身高比她矮：「唔好再讲喇，再讲爆晒！」对于疑似意外「撞破他人好事」，伍咏薇与简慕华当下只表示：「冇嘢呀！唔系点呀，我哋要睇嘅嘢睇晒喇！」事件中人引发网民热议。

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