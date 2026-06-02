李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事

81岁李家鼎（鼎爷）日前在《东周刊》访问中，怒骂长子李泳汉并宣布与其脱离父子关系。正当外界关注李家鼎的状况时，他的细仔李泳豪今日（2日）在其YouTube频道上载了与父亲合拍的首条影片，温馨互动打破外界疑虑，片中李家鼎开腔谈及近况。

李家鼎获李泳豪夫妇悉心照料下食欲大增

在影片中，李家鼎虽然身形偏瘦，但仍精神奕奕，与细仔李泳豪一同感谢外界关心。对于早前的家事风波，李家鼎虽未有直接提及，但言谈间流露出对细仔及新抱林妤谦（Agnes）的疼爱和感激。他中气十足地表示：「我有个细仔同细新抱照顾得我好好，关心到我、服侍我。我嘅健康呢，一日比一日极速咁好，好快好，因为佢哋对我太好！」

李泳豪亦透露，在他们夫妻二人的悉心照料下，李家鼎的健康状况大有改善，更笑指以前胃口不佳的父亲，现在一日能吃上四餐。李家鼎随即笑著补充，新抱Agnes对他关怀备至，更会半带强迫地让他多吃一点：「又𠱁我，又迫吓我啦！哈哈哈……」

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李家鼎父子档进军YouTube

影片中，李氏父子也预告了未来YouTube频道的精彩内容。李泳豪表示，许多观众都期待鼎爷能大展厨艺，鼎爷也爽快答应，更兴致勃勃地说：「无所谓，钟意就……我可以（煮）……围头菜、怀旧菜、新式煮法……」看来观众们将有机会在网上看到「鼎爷厨房」再现。

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李家鼎预告烹饪、讲典故、重游旧地

此外，针对观众对香港典故及电影历史的浓厚兴趣，父子二人计划一同重游九龙城等旧地，分享不同年代的回忆，更预告会谈及九龙城寨的故事。而对于李家鼎引以为傲的骑术，李泳豪则表示基于安全考量，已「禁止」年过八十的父亲再亲身上马。对此，李家鼎亦坦言：「而家年纪大，跌唔起喇嘛，八十几，一跌落嚟就散晒。」虽然无法再策马奔驰，但李家鼎对骑马的热爱依然不减。

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李家鼎怒骂长子李泳汉「仆X仔」？