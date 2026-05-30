温碧霞性感比坚尼尽显迷人曲线 高衩泳装陷走光边缘 惜一个下垂部位出卖年龄

温碧霞一向有「冻龄女神」美誉，近日她与老公何祖光飞往峇里岛旅行，享受阳光与海滩。她更在社交平台上，大方分享了一系列火辣诱人的度假照片，当中不乏性感的比坚尼泳照，镜头下的温碧霞心情大好，换上多套精心挑选的性感战衣，当中包括明艳照人的鲜黄色露肩及大露背长裙，还有热情如火、布料极少的橙色比坚尼，每一套都大晒她完美曲线及玲珑浮凸的身材。

温碧霞性感比坚尼大晒惹火身材

在阳光映照下，温碧霞大晒依然白滑细致的肌肤，散发著当年「最美妲己」的迷人魅力，令人惊叹她数十年如一日的状态。然而，在这一系列令人目不暇给的性感美照中，一张温碧霞与富商老公何祖光相拥的背影照，却意外地成为了网民讨论的焦点，甚至悄悄透露了她的真实年龄。照片中，何祖光穿著休闲的橙色T恤，从后方温柔地环抱著身穿比坚尼的爱妻，两人静静地凝望著眼前的大海。不过，网民目光却落在了温碧霞的背影上。尽管她的背部线条依然优美，四肢纤幼，但在这张未经修饰的真实背影相中，却清楚见到其臀部出现了较为明显的下垂迹象，与她正面示人的紧致白滑状态略有出入。

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温碧霞臀部下垂无损粉丝赞美支持

虽然岁月无情地在温碧霞身上，留下了些许痕迹，但大部分粉丝依然力撑偶像，认为这份真实自然更显从容自信。有网民留言感叹「岁月不饶人」，但有更多的支持留言，「十分欣赏Irene对美丽的坚持，我会拿着你的照片去学习，自己帮自己影相，对我来说，你是我的鼓励。」、「人美景也美」，温碧霞在零滤镜下，真实展示出自己的外貌身材，获得不少网民赞好。

温碧霞婚后收养弃婴成三口之家

回顾温碧霞的感情生活，她与富商何祖光于2000年结婚，虽然未有诞下子女，但无损夫妻二人的深厚感情。两人在2010年在内地收养了一名被遗弃在火车站的孤儿，并为他取名为何国伦（Xavier），组成了幸福温馨的三人家庭。多年来，温碧霞对养子视如己出，疼爱有加，母子感情极为深厚。一家三口经常结伴同游，尽享天伦之乐。

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