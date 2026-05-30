Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

温碧霞性感比坚尼尽显迷人曲线 高衩泳装陷走光边缘 惜一个下垂部位出卖年龄

影视圈
更新时间：19:00 2026-05-30 HKT
发布时间：19:00 2026-05-30 HKT

温碧霞一向有「冻龄女神」美誉，近日她与老公何祖光飞往峇里岛旅行，享受阳光与海滩。她更在社交平台上，大方分享了一系列火辣诱人的度假照片，当中不乏性感的比坚尼泳照，镜头下的温碧霞心情大好，换上多套精心挑选的性感战衣，当中包括明艳照人的鲜黄色露肩及大露背长裙，还有热情如火、布料极少的橙色比坚尼，每一套都大晒她完美曲线及玲珑浮凸的身材。

温碧霞性感比坚尼大晒惹火身材

在阳光映照下，温碧霞大晒依然白滑细致的肌肤，散发著当年「最美妲己」的迷人魅力，令人惊叹她数十年如一日的状态。然而，在这一系列令人目不暇给的性感美照中，一张温碧霞与富商老公何祖光相拥的背影照，却意外地成为了网民讨论的焦点，甚至悄悄透露了她的真实年龄。照片中，何祖光穿著休闲的橙色T恤，从后方温柔地环抱著身穿比坚尼的爱妻，两人静静地凝望著眼前的大海。不过，网民目光却落在了温碧霞的背影上。尽管她的背部线条依然优美，四肢纤幼，但在这张未经修饰的真实背影相中，却清楚见到其臀部出现了较为明显的下垂迹象，与她正面示人的紧致白滑状态略有出入。

相关阅读：温碧霞罕曝光胞姊靓样大晒强劲基因 曾自爆童年一家十口逼木屋穷到险卖女

温碧霞臀部下垂无损粉丝赞美支持

虽然岁月无情地在温碧霞身上，留下了些许痕迹，但大部分粉丝依然力撑偶像，认为这份真实自然更显从容自信。有网民留言感叹「岁月不饶人」，但有更多的支持留言，「十分欣赏Irene对美丽的坚持，我会拿着你的照片去学习，自己帮自己影相，对我来说，你是我的鼓励。」、「人美景也美」，温碧霞在零滤镜下，真实展示出自己的外貌身材，获得不少网民赞好。

温碧霞婚后收养弃婴成三口之家

回顾温碧霞的感情生活，她与富商何祖光于2000年结婚，虽然未有诞下子女，但无损夫妻二人的深厚感情。两人在2010年在内地收养了一名被遗弃在火车站的孤儿，并为他取名为何国伦（Xavier），组成了幸福温馨的三人家庭。多年来，温碧霞对养子视如己出，疼爱有加，母子感情极为深厚。一家三口经常结伴同游，尽享天伦之乐。

相关阅读：温碧霞老公何祖光对养子Xavier一举动被指奇怪 遭网民批粗暴：为甚么？

最Hit
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
10小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
9小时前
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
时事热话
6小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
12小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
3小时前
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
影视圈
23小时前
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
影视圈
2026-05-29 19:00 HKT
半山罗便臣道住宅单位起火冒烟 消防救出1男2女昏迷送院
02:09
半山罗便臣道住宅单位起火冒烟 1男2女昏迷送院 重案组跟进调查
突发
4小时前
莫氏鸡煲︱老板靠流量清还债务 「计划三年后退休」
莫氏鸡煲︱老板靠流量清还债务 「计划三年后退休」
即时中国
3小时前
周六福为内地知名珠宝商。
周六福为「售卖不合格足银手镯」致歉
即时中国
8小时前