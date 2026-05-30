Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦明诗1岁仔搭飞机狂刨安全指引 酒店遇音乐演奏即做一件事 遗传父母学霸基因

影视圈
更新时间：16:30 2026-05-30 HKT
发布时间：16:30 2026-05-30 HKT

「十优港姐」麦明诗（Louisa）自2024年与机师老公盛劲为（Keith）结婚，并于去年三月迎来爱情结晶品后，一家三口的生活便成为大众关注的焦点。麦明诗不时在社交平台上分享育儿日常，近日麦明诗三代同堂，母子连同麦明诗妈妈，齐齐飞往台北旅行。从她发布的照片和影片可见，这次家庭旅行不仅充满了欢乐，而且还发掘出囝囝拥有音乐天分的一面，网民纷纷惊讶父母的基因强大。

麦明诗囝囝「研究」安全说明书

近日麦明诗带儿子游台，并在社交平台写道：「今次来带著宝宝，体验到台北的family friendly！」字里行间透露出亲子旅行的喜悦。在其中一张引发热议的照片中，刚满一岁的儿子竟安坐在飞机座位上，津津有味地「研究」起飞机安全指引卡。他的小手点著卡上的图示，小小年纪已对飞行相关知识甚感兴趣，完全得到了飞机师爸爸盛劲为及学霸妈妈麦明诗的真传。

相关阅读：麦明诗曝光一岁子「揸飞机」英姿 罕晒囝囝超萌侧脸 「特训」学爸爸盛劲为做机师？

麦明诗儿子随音乐跳舞尽显天分

除了拥有「学霸」潜质，麦明诗的儿子似乎也继承了艺术细胞，展现出非凡的音乐天分。在麦明诗分享的一段影片中，一家人身处格调高雅的酒店大堂，现场有小提琴及钢琴的合奏表演。当悠扬的乐韵响起，麦明诗囝囝立即被音乐深深吸引，他好奇地走向小提琴手，并随著音乐的节奏，开始轻轻地摇摆身体、摆动小手，甚至走向该名小提琴手。他那天真烂漫的舞蹈，配上对音乐的投入神情，逗得在旁的妈妈发出会心微笑，看来麦明诗囝囝未来在艺术领域的发展，同样未可限量。

麦明诗妈妈与外孙互动激发潜能

在另一段影片所见，麦明诗一家人前往台北市立美术馆参观，让小朋友从小接受艺术薰陶。期间，外婆与外孙的温馨互动更成为一大亮点，只见外婆带著可爱的孙仔，在偌大的艺术馆内观赏展品，两婆孙不时停下脚步，婆婆又细心教导孙仔将纸碎放入树根型艺术品内，而小朋友亦十分听话，两婆孙互动的画面，充满治愈感觉，麦妈妈曾经培养出十优的女儿麦明诗，现时更透过游戏激发外孙潜能，随时再培养出外孙仔成为学霸。

相关阅读：麦明诗资优囝囝未满1岁睇赛马节目 画马展现惊人艺术天份 三代同堂画面幸福温馨

最Hit
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
8小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
7小时前
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
影视圈
21小时前
半山罗便臣道住宅单位起火冒烟 消防救出1男2女昏迷送院
00:37
半山罗便臣道住宅单位起火冒烟 1男2女昏迷送院 重案组跟进调查
突发
2小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
10小时前
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
影视圈
22小时前
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
时事热话
4小时前
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
饮食
21小时前
《九品芝麻官》李公公刘洵辞世享年87岁 罗家英发长文哀悼曝光晚年身体状况
《九品芝麻官》李公公刘洵辞世享年87岁 罗家英发长文哀悼曝光晚年身体状况
影视圈
6小时前
公屋装修中大伏 厨厕地砖惨变「斑点狗」 住户心急发文求救 网民教DIY救亡｜Juicy叮
公屋装修中大伏 厨厕地砖惨变「斑点狗」 住户心急发文求救 网民教DIY救亡｜Juicy叮
时事热话
6小时前