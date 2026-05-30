麦明诗1岁仔搭飞机狂刨安全指引 酒店遇音乐演奏即做一件事 遗传父母学霸基因

「十优港姐」麦明诗（Louisa）自2024年与机师老公盛劲为（Keith）结婚，并于去年三月迎来爱情结晶品后，一家三口的生活便成为大众关注的焦点。麦明诗不时在社交平台上分享育儿日常，近日麦明诗三代同堂，母子连同麦明诗妈妈，齐齐飞往台北旅行。从她发布的照片和影片可见，这次家庭旅行不仅充满了欢乐，而且还发掘出囝囝拥有音乐天分的一面，网民纷纷惊讶父母的基因强大。

麦明诗囝囝「研究」安全说明书

近日麦明诗带儿子游台，并在社交平台写道：「今次来带著宝宝，体验到台北的family friendly！」字里行间透露出亲子旅行的喜悦。在其中一张引发热议的照片中，刚满一岁的儿子竟安坐在飞机座位上，津津有味地「研究」起飞机安全指引卡。他的小手点著卡上的图示，小小年纪已对飞行相关知识甚感兴趣，完全得到了飞机师爸爸盛劲为及学霸妈妈麦明诗的真传。

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麦明诗儿子随音乐跳舞尽显天分

除了拥有「学霸」潜质，麦明诗的儿子似乎也继承了艺术细胞，展现出非凡的音乐天分。在麦明诗分享的一段影片中，一家人身处格调高雅的酒店大堂，现场有小提琴及钢琴的合奏表演。当悠扬的乐韵响起，麦明诗囝囝立即被音乐深深吸引，他好奇地走向小提琴手，并随著音乐的节奏，开始轻轻地摇摆身体、摆动小手，甚至走向该名小提琴手。他那天真烂漫的舞蹈，配上对音乐的投入神情，逗得在旁的妈妈发出会心微笑，看来麦明诗囝囝未来在艺术领域的发展，同样未可限量。

麦明诗妈妈与外孙互动激发潜能

在另一段影片所见，麦明诗一家人前往台北市立美术馆参观，让小朋友从小接受艺术薰陶。期间，外婆与外孙的温馨互动更成为一大亮点，只见外婆带著可爱的孙仔，在偌大的艺术馆内观赏展品，两婆孙不时停下脚步，婆婆又细心教导孙仔将纸碎放入树根型艺术品内，而小朋友亦十分听话，两婆孙互动的画面，充满治愈感觉，麦妈妈曾经培养出十优的女儿麦明诗，现时更透过游戏激发外孙潜能，随时再培养出外孙仔成为学霸。

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