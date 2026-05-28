刘恺威新恋情丨刘丹曾畀贴士泄儿子感情状况 跟李晓峰拍拖两年分手有迹可寻 尽删恩爱动态

刘恺威上月传出与女友李晓峰分手后，近日即被网民捕获，与一名神秘女子牵手观看演唱会，疑似新恋情曝光，消息一出，随即引发网络热议。回顾2022年，刘恺威与内地女星李晓峰大方认爱，当时爱得高调，父亲刘丹更是对李晓峰赞誉有加，甚至开绿灯表态支持儿子再婚，然而，这段两年多的恋情近期频传生变。

刘丹对李晓峰态度180度转恋

曾经视李晓峰为未来新抱的刘丹，早前出席活动时，态度竟出现180度大转变，被问及儿子的感情状况时直言「没见过面」，更称不知道儿子是否有女朋友。与此同时，李晓峰被发现已悄然删除社交平台上大部分的放闪动态，两人亦许久未有同框，种种反常迹象让外界揣测这段感情早已悄然画下句点。

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刘恺威离婚后事业停滞不前

刘恺威新恋情的曝光，令他与前妻杨幂的昔日婚姻再次成为焦点。当年刘恺威曾公开将兼顾演戏与老板身分的杨幂形容为「保姆」，这番言论至今仍令不少网民为杨幂感到不值。刘恺威自2018年离婚，并于翌年与嘉行传媒约满单飞后，失去强大资源支持的刘恺威演艺事业陷入停滞，即便参加《披荆斩棘的哥哥2》也在第四轮惨遭淘汰，近期更被拍到沦落至县城承接商演，台下反应冷淡，令人不胜唏嘘。

刘恺威李晓峰甜蜜画面成过去

回顾刘恺威与李晓峰昔日恋情，两人最初在北京出街约会被网民捕获，由于相片不清晰，女方一度被错认是内地女星尤靖茹。直到2022年，两人再被拍到同游杭州径山寺，女方身分才被证实是李晓峰。其后再有网民影到没戴口罩的刘恺威，将手臂霸气搭在女方肩膀上，两人拍住拖前往检疫站做核酸检验，当时画面温馨又甜蜜。不过随著新欢登场，刘恺威与李晓峰的恩爱画面已成过去。

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