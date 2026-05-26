陈曼娜否认欺凌杨思琦：我冇虾佢 爆料商天娥有份 事件涉另一男星却并非夏雨

杨思琦日前接受伍咏薇的节目访问时，重提当年拍摄TVB剧集《翻叮一族》的伤心往事，大爆当时遭「一围人」欺凌痛骂，惹杨思琦崩溃大哭，更有前辈大派自制甜品时唯独当杨思琦透明。事件曝光后引起网民热议，当年同剧的演员商天娥、陈曼娜、夏雨、陈键锋顿时成为「嫌疑人」。陈曼娜为事件接受传媒访问，除为自己澄清外，更还原当日的真实情况。

陈曼娜否认群起杯葛

被问到是否传闻中的「霸凌带头人」时，陈曼娜斩钉截铁地否认：「我冇虾杨思琦。」陈曼娜忆述当晚拍摄临近尾声时，现场确实有一男一女演员大声喝骂杨思琦，陈曼娜直指：「大家都知道女演员是商天娥，男演员绝对不是夏雨，是另一名年轻演员。」陈曼娜指男方已淡出娱乐圈多时，无谓再开名，并强调绝对没有发生「一围人」联手欺负杨思琦的情况：「只是一男一女和她过不去。」

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陈曼娜联络监制平息事件

对于杨思琦惨遭冷待的「甜品事件」，陈曼娜表示自己当时不在场，因此不知情。陈曼娜透露当晚杨思琦被骂后，独自躲在化妆间爆喊，陈曼娜曾作安慰，并询问杨思琦要不要食零食平复心情。为妥善处理此事，陈曼娜曾致电剧集监制关永忠，监制获悉后亦立刻跟进。陈曼娜更指剧集杀青后，请大家食自助餐时，亦有特意邀请思琦一同参与。

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陈曼娜行行企企心灰意冷

陈曼娜笑称只有俾人虾绝不会虾人，并提到拍摄《翻叮一族》时的辛酸，她坦言该剧虽然集数长够她「还骚债」，但全剧由头到尾几乎「一句对白都冇」，只能行行企企做布景板：「我不介意做茄喱啡，就算只有一句对白，只要有戏做就冇问题。」令陈曼娜感到心灰意冷。

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