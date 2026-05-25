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李泳豪重启YouTube放闪 台湾老婆Agnes罕发声竟遭老公取笑 网民：施明绝不会嫌弃这个新抱

影视圈
更新时间：20:00 2026-05-25 HKT
发布时间：20:00 2026-05-25 HKT

李泳豪因与哥哥李泳汉的家庭纠纷而备受关注，近日他重新投入YouTube频道「豪仔 ON AIR 」的影片制作，并预告父亲李家鼎（鼎爷）在休养后将会现身频道，父子档再次合作。今日（25日），李泳豪上载了与台湾老婆林妤谦（Agnes）的日常生活影片，二人外出用餐，大晒恩爱。影片中，李泳豪驾车载着老婆外出用餐，虽然Agnes因害羞不想上镜，但在老公的鼓励下，依然温柔「献声」，分享对台湾美食「粢饭」的情意结。

李泳豪夫妇罕于镜头前甜蜜互动

Agnes在片中解释，粢饭在台湾被称为「本丸」，是她童年时与爷爷嫲嫲的回忆。有趣的是，当Agnes尝试用广东话分享食评时，因发音不标准，被李泳豪温柔取笑：「小心一点，你说甚么？」夫妻间的甜蜜互动「闪盲」一众网民。李泳豪更在旁大赞老婆厨艺了得，笑言将来要请老婆亲自出镜分享烹饪心得，尽显其「求生欲」。

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李泳豪老婆Agnes获网民力撑

早前，Agnes在李家的家庭纠纷中，遭李泳汉多次针对，更不准她到灵堂悼念奶奶施明。李泳汉曾公开指责李泳豪夫妇操控父亲李家鼎，并称施明从未承认Agnes是李家新抱，婆媳关系恶劣。然而，李家鼎其后反驳，力撑Agnes与前妻施明关系极好，反而是大仔李泳汉阻止施明出席弟弟的婚礼。

在此次影片留言区，网民反应热烈，一面倒支持李泳豪夫妇。不少网民大赞Agnes说话温柔，贤淑有礼，留言表示：「李太咁贤淑又本事，我相信施明绝对不会嫌弃这个新抱」、「感觉平易近人！豪仔有福，娶到一个爱你又照顾你嘅好老婆」，同时亦有网民支持李泳豪，表示已订阅他的YouTube频道，希望他更频密的发布影片。

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李泳豪YT频道重新出发预告鼎爷登场

李泳豪在影片中感谢粉丝支持，透露频道订阅人数已达四万（影片上架后订阅人数已上升至超过5万），对此感到非常惊喜。他承诺将会制作更多生活化影片，包括与老婆到台湾品尝地道美食，以及邀请鼎爷大展厨艺，回应粉丝的期待。

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李泳豪公开施明两大遗愿：

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