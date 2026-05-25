施明两大遗愿曝光 叮嘱细仔李泳豪照顾李家鼎：做一个负责任嘅男人，睇住个家

施明离世后，长子李泳汉与前夫李家鼎、𡥧子李泳豪因财反目，家庭纠纷一度成为全城热话。近日，李泳豪在风波后接受YouTube频道「威哥会馆」访问，态度豁达。面对主持人的关心，他坦言紧记父母从小教导「多做事，少说话」，因此选择不回应太多家事。他表示，无论发生多不愉快的事，都要向前看，并特别感谢太太一直以来的支持，陪伴他度过难关。

李泳豪公开施明两大遗愿

在访问中，李泳豪首次披露母亲施明离世前对他的叮咛。他表示，母亲临终前交代他两件必须做到的事，「继续做好你自己嘅事，和要照顾爸爸（李家鼎），好好爱你个老婆，做一个负责任嘅男人，睇住个家，佢话『你成咗家㗎喇，好多嘢就唔同㗎喇』，呢啲系佢交低畀我嘅说话。」李泳豪坦言，母亲的话他铭记于心，即使面对不如意事，伤心过后仍要向前看，而他现在最重要的任务，就是照顾好被他形容为「香港传奇之一」的父亲李家鼎。

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李泳豪谨记母亲教诲：继续向前看

李泳豪在访问中多次提及母亲对他的教诲，表示施明生前教他：「你一系就摊喺度乜都唔好做，你一系就继续行，你拣边条路？继续行啰！」这句话成为他的人生格言，支撑他走过事业与家庭的低谷。他认为，不只是他自己，所有香港人也应该抱持这种精神：「要继续向前看。」他感谢网民对父亲李家鼎的支持，并计划未来让父亲多分享昔日在电影圈的趣事，传承香港电影文化。

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李家鼎为李泳豪向张学友索签名

除了分享对母亲的思念，李泳豪在访问中亦忆述一件与父亲李家鼎和「歌神」张学友的片场往事，尽显父爱。他透露，当年父亲与张学友合作拍摄电影《追男仔》(1993)，戏中李家鼎有一幕怒斥扮演牧师的张学友。李家鼎趁拍摄空档，特意走向张学友说：「我个仔好钟意听你啲歌！」成功为儿子拿到张学友《爱火花》的亲笔签名卡式带。李泳豪直言这段回忆非常深刻，亦代表着父亲对他的爱。

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