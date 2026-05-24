吴婉芳公开次子胡智同豪门婚礼高清相 新抱Kristy气质出众 名车彰显家族地位 花海尽展奢华感

被誉为「最美奶奶」的前港姐亚军吴婉芳，昨日（24日）再娶新抱！她与已故富商丈夫胡家骅的二公子胡智同（Lynus），跟女友Kristy举行盛大婚礼。吴婉芳今日（25日）向传媒发放多张温馨结婚照，分享喜悦，并祝福新人：「小儿Lynus昨日踏上人生新阶段，作为母亲的我，衷心祝贺这对新人Kristy & Lynus永结同心，幸福满满。」

吴婉芳次子胡智同婚礼奢华感十足

吴婉芳次子胡智同（Lynus）与老婆Kristy这场汇聚城中名流与顶级巨星的世纪婚礼，处处彰显出豪门家族的非凡底蕴与极致奢华。婚礼选址于浪漫的户外草地举行证婚仪式，现场布置极尽心思，最为瞩目的莫过于一座由多朵纯白玫瑰、牡丹等鲜花堆砌而成的巨型圆形花拱门，在蓝天绿地映衬下营造出如梦似幻的贵族氛围。新娘Kristy选择了一袭剪裁精湛的平口缎面婚纱，搭配圆润夺目的顶级珍珠项链，展现高雅脱俗的气质，其后她穿上中式旗袍，与老公胡智同在一辆挂有家族专属 「1 WOO」 自订车牌的复古黑色宾利（Bentley）前留影。

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吴婉芳绝美造型娶新抱

吴婉芳以一袭喜气洋洋的鲜红色连身裙亮相，配衬设计独特的蓝宝石胸针，其冻龄美貌与紧致肌肤再度成为焦点，与儿子站在一起宛如姊弟。晚宴上她换上另一套更显仙气的湖水绿色礼服，飘逸的薄纱披肩设计，配上一套份量十足、由多层祖母绿组成的颈链及耳环，尽显雍容华贵，与日间造型呈现出截然不同的高贵气质。

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胡智同婚宴超多重量级嘉宾

胡智同婚宴现场的星光程度更胜大型颁奖典礼，不仅有新郎契爷「歌神」张学友亲自上台献唱名曲，让现场宾客如痴如醉，座上客更包括曾志伟、元彪、郑伊健与蒙嘉慧夫妇，以及李嘉欣与许晋亨夫妇等重量级嘉宾，足见胡家在商界与演艺圈的深厚人脉。

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